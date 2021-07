Wolfgang Ehmke ist langjähriger Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Er ist Autor des Romans „Der Kastor kommt!“, Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring, Lüchow 2019

Tief unter der Erdoberfläche soll der Strahlenmüll vergraben werden. In Tonvorkommen, in Salzstöcken oder flachen Salzlagern, oder im Granit. Im Herbst 2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nach Auswertung von über einer Million geologischer Daten einen ersten Bericht vorgelegt.

Mehr als die Hälfte der Landesfläche ist demnach für dieses Jahrtausendexperiment „geeignet“. Wissenschaftsbasiert und transparent will man einen Standort identifizieren, 2050 soll die Einlagerung beginnen. Doch die andere ungelöste Frage ist, wie man Generationen oder Lebewesen, die in 10000 Jahren oder später auf der Erde leben, Informationen über diesen gefährlichen Bodenschatz übermittelt.

Oder gar in einer Million Jahren, denn: „Der Bewertungszeitraum beträgt eine Million Jahre ab dem vorgesehenen Verschluss des Endlagers“, so steht es in der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung. Der Müll soll nicht wieder in der Biosphäre auftauchen.

Im Barbara-Stollen bei Freiburg lagern 900 Millionen Bilder auf Mikrofilm für die Nachwelt

„Manchmal begraben wir Dinge, um sie für die Zukunft aufzubewahren. Manchmal begraben wir Dinge, um die Zukunft vor ihnen zu schützen“, so der britische Essayist und Literaturwissenschaftler Robert Macfarlane, der als einer der wichtigsten Naturschriftsteller gilt. In seiner faszinierenden Entdeckungsreise unter die Erde führt er in seinem Werk „Unterland“ ( 2019, Penguin) einige Beispiele von vergrabenen Schätzen an: Im Barbara-Stollen bei Freiburg im Breisgau lagern in 400 Metern Tiefe 900 Millionen Bilder auf Mikrofilm in Edelstahlbehältern. Das deutsche Kulturerbe. Auf Spitzbergen wird Saatgut in einem Vault, einem Tresor, aufbewahrt, „für die Zeit nach einer möglichen Katastrophe, um die Flora und Biodiversität der Erde wiederaufzufüllen“.

Während spätere Generationen diese Zeugnisse unserer Zivilisation auffinden sollen, darf der Strahlenmüll niemals geborgen werden. Er könnte einfach vergessen werden. Dann besteht jedoch die Gefahr, dass irgendwann Menschen oder deren Nachfahren beim Graben zufällig auf ihn stoßen. Die Stollen müssen also für alle möglichen Nachfahren so gekennzeichnet werden, dass sie erkennen, ob es sich um Bodenschätze oder Müll handelt.

Das US-Energieministerium nahm die Frage ernst und beauftragte 1980 eine Arbeitsgruppe damit, die sich ein System auszudenken, wie künftige Generationen von den Atommüll-Endlagern fern gehalten werden können. Die relativ willkürliche Zeitvorgabe lautete: für die nächsten 10000 Jahre. Willkürlich deshalb, weil Plutonium 239 eine Halbwertzeit von 24390 Jahren, Neptunium eine Halbwertzeit von 2 000 000 Jahren und Jod 129 eine Halbwertzeit von 12 000 000 Jahren hat.

Die ältesten überlieferten Aufzeichnungen, sumerische Keilschrifttafeln, sind gerade mal 5500 Jahre alt

Die Aufgabe heißt also: Wie übermittele ich Wissen über die Lage und die Gefahr des Atommülls über einen so unvorstellbaren Zeitraum hinweg, den wir nicht einmal rückblickend überschauen. Die ältesten überlieferten Aufzeichnungen, sumerische Keilschrift-Tafeln, sind gerade einmal 5500 Jahre alt.

Der Linguist und Semiotiker Thomas Sebeok war Mitglied der Kommission und überlegte sich semiotischen Techniken, die geeignet sind, intelligente Wesen am Eindringen in Atommülllager zu hindern. Sebeok plädiert für die kulturelle Option. Grundidee ist die Übermittlung des notwendigen Wissens im Rahmen eines Rituals mit entsprechender Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Um zu verhindern, dass Informationen verloren gehen oder „unlesbar" werden, soll eine „Atompriesterschaft“ die Übersetzung der Nachricht in die jeweils geltenden Zeichensysteme überwachen.

Im deutschsprachigen Raum wurde die Atomsemiotik bekannt, als der Semiotiker Roland Posner von der Arbeitsstelle für Semiotik der Technischen Universität Berlin Anfang der 80er Jahre zwölf internationale Wissenschaftler aus Ost und West um Beiträge für eine Themenausgabe der Zeitschrift für Semiotik bat, die 1984 erschien.

Posner dokumentierte damals einige skurrile, durchaus ernst gemeinte „Lösungen“ für die Kommunikation mit Erdenbewohnern in 10 000 Jahren: Da wird über lebende Strahlendetektoren nachgedacht. Das könnten beispielsweise genetisch manipulierte Katzen sein, die auf Radioaktivität mit Hautflecken reagieren. Sie würden die dem Menschen fehlenden Sinnesorgane für Strahlung ersetzen. Um diese Tiere herum würden Sprichwörter, Märchen oder Mythen entstehen, die die Bedeutung dieser Strahlenkatzen im kollektiven Gedächtnis verankern.

Mit der Frage haben sich dann 1991 auch Volker Grassmuck und Christian Unverzagt in ihrem Buch „Das Müll-System“ beschäftigt. Darin beschreiben sie den Triumpf des Abfalls und wie eine Gesellschaft ihre Strukturen nach den Erfordernissen des Müllsystems ausrichtet – und damit immer mehr Territorium in Altlasten verwandelt. Sie fragen schon damals, ob es möglich sei, „eine Zeichenbeziehung zu legen zwischen dem, was sich quasi nicht bzw. so langsam wandelt, dass wir diese Zeit nicht mehr richtig erfassen können, also dem Atommüll, und dem, was sich beständig wandelt, der menschlichen Kultur und Gesellschaft".

Zu übermitteln wäre: Erstens, dass es sich überhaupt um eine Nachricht handelt, die an die Nachfahren gerichtet ist, und zweitens, dass an einer bestimmten Stelle Stoffe lagern, die für höhere Bioformen tödlich sind, wenn sie sich ihnen ungeschützt aussetzen. Drittens muss die Nachricht spezifische Informationen über die Art der Stoffe, der Einlagerung und ihren Zeitpunkt enthalten, da es nicht ausgeschlossen ist, dass mit kommenden Technologien auch Atommüll weiterverarbeitet werden kann.

Ein Hauptproblem besteht darin, dass auch Zeichen ihre Halbwertzeiten haben. Wichtigster symbolischer Code ist die Sprache. Sie erlaubt äußerst differenzierte Botschaften, verändert sich aber auch ziemlich schnell. Man nimmt beispielsweise für das Englische eine Konstanz von etwa 12 Prozent seines jetzigen Basisvokabulars in 10 000 Jahren an.

Grassmuck und Unverzagt glauben, dass das größte Problem die die Art der Codierung ist. Während Pikto- und Ideogramme als quasi-universal, also kulturübergreifend angesehen werden, sind symbolische Zeichen äußerst wandlungsanfällig. Ikonische Nachrichten stehen für das Bezeichnete, Bilder, Piktogramme, Fotos – in narrativer Form auch Comic Strips. Indexikalische Nachrichten weisen auf das Bezeichnete hin wie Pfeile. Beide sind nicht völlig vom Kontext unabhängig, aber die Umrisszeichnungen der südfranzösischen Höhlenmalerei sind auch nach 8500 Jahren noch als Menschen und Tiere zu erkennen.

Seit 2011 befasst sich eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Nuclear Energy Agency und der OECD mit der Frage des „Erhalts von Daten, Wissen und Erinnerungen über Generationen“ anhand des Umgangs mit Atommüll. Konzepte für Kommunikation mit Lebewesen in 10 000 Jahren sind jedoch nicht Teil des deutschen Endlagersuchverfahrens. Dabei müsste man sich bereits jetzt dringend damit beschäftigen.