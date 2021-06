Der Wohlstand der Deutschen verdankt sich der Industrie. Genauer: Dem Erfolg von Autos und Maschinen, chemischen Produkten und Medikamenten auf den Märkten der Welt. Die Arbeitsplätze in der Industrie sind produktiv und lukrativ, die Gehälter liegen erheblich über den Einkommen im Dienstleistungsbereich. In keinem anderen Sektor fließt so viel Geld in Forschung und Entwicklung, die Industrie ist auf vielen Gebieten Weltmarktführer und technologischer Trendsetter. Die Bundesrepublik überstand auch deshalb die Finanzkrise gut, weil die Industrie (mit Hilfe der Exporte nach China) schnell auf die Beine kam. Und gegenwärtig kündigt sich ein kräftiger Aufschwung nach Corona an - dank der Industrie.



[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Laschet will "entfesseln"

Eine Politik gegen die Industrie würde den Wohlstand gefährden, das wissen die Spitzenpolitiker, die am Dienstag beim „Tag der Industrie“ ihre Pläne erläuterten. Bei der Formulierung des Ziels sind sich Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz einig: „Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland werden.“ Aber wie? Der CDU-Kandidat Laschet bekommt den meisten Applaus für seine Staatsskepsis und möchte die Wirtschaft „entfesseln“, von der politischen oder administrativen Gängelung befreien. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock wirbt für einen ordnungspolitischen Rahmen, in dem „Deutschland zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum der Welt wird“, und der Sozialdemokrat Olaf Scholz macht es konkret: „Die wichtigste industriepolitische Aufgabe ist der Ausbau der Erneuerbaren Energie.“ Dazu werde der Bundeskanzler Scholz die EEG-Umlage bis 2025 abschaffen; das koste 25 Milliarden Euro, ermögliche aber neue Geschäftsmodelle.



Merkel will investieren

Bevor sich die drei Kandidaten live in der Verti Music Hall äußerten, begrüßte Industriepräsident Siegfried Russwurm die zugeschaltete Bundeskanzlerin mit warmen Worten. Angela Merkel habe mit „Weitsicht, Sachlichkeit, Verbindlichkeit und langem Atem“ regiert; Eitelkeit sei ihr fremd. Er habe „großen Respekt vor der ganz herausragenden Leistung“, zu der Russwurm wohl mit Blick auf den Umgang mit irrlichternden Weltenführern wie Donald Trump „Mut und Standfestigkeit und Entschlossenheit“ zählte.



Merkel bedankte sich „für die freundlichen Worte“ und kam zur Sache. Es gebe ihr zu denken, reagierte die Kanzlerin auf die Sorgen Russwurms über die Zukunft des Export- und Innovationslandes Deutschland, „dass Sie denken, eine solche Frage aufwerfen zu müssen“. Merkel sieht die Politik an der Seite der Industrie und nannte beispielhaft die Ausgaben des Staates für Zukunftstechnologien wie Wasserstoff und Batteriezelle. „Wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen investieren müssen“, sagte Merkel, um etwa auch die Kostenvorteile von Asien bei der Produktion von Mikrochips – Merkel zufolge ist die Herstellung in Europa 40 Prozent teurer – zu kompensieren. „Ohne Staat kommen wir nicht in die Vorhand“, meinte Merkel.



Kanzlerkandidation Annalena Baerbock versteht sich als Partnerin der Industrie bei der klimaneutralen Umstellung der Wirtschaft. Foto: dpa

Wir können nicht alles staatlich regeln“, warnte ihr möglicher Nachfolger Laschet vor einer „Überforderung“ des Staates. In der Pandemie habe sich die Gesellschaft an die Dominanz staatlichen Handelns gewöhnt, und „viele Menschen denken, alle Probleme könnte man mit der gleichen Methode lösen“. Wirkungsvoller sei jedoch die „Entfesselung“ der Marktkräfte, die er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen mit dem Abbau von Bürokratie und der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren geschafft habe. „Nach der Wahl müssen wir den Wandel organisieren“, sagte Laschet, und zwar so, dass „wir auch in 20 Jahren noch eine Stahlindustrie und eine chemische Industrie haben“.



Baerbock will Partnerschaft mit der Industrie

Das wird nur funktionieren, wenn es viel mehr grünen Strom gibt – und Wasserstoff. Autopräsidentin Hildegard Müller bezeichnete Wasserstoff als „Grundnahrungsmittel der Zukunft“, das nicht nur für die Dekarbonisierung der Industrie gebraucht werde, sondern auch in Form von E-Fuels als Beimischung für Pkw mit Verbrennungsmotor. Annalena Baerbock sieht grünen Wasserstoff auf Basis Erneuerbarer Energie vorrangig in der Industrie. Die Grüne kritisierte die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, da diverse Ministerien jeweils ein paar Milliarden Euro im Land verteilten: „Das ist eine Förderung mit der Gießkanne – und alles versandet“.

Ähnlich wie Laschet konzentrierte sich auch Baerbock auf Grundsätzliches: „Wenn man die Freiheit schützen will, muss man Dinge verändern.“ Oder: „Die Märkte der Zukunft sind klimaneutral.“ Konkrete Ankündigungen gab es von Finanzminister Scholz, der die EEG-Umlage abschaffen will und einen Industriestrompreis von vier Cent ankündigte. Das wäre weniger als die Hälfte dessen, was heute ohne Steuern und Abgaben für die Kilowattstunde zu zahlen ist. Beim Thema Wasserstoff plädierte Scholz für den Einsatz von Gas zur Herstellung von blauen Wasserstoff in einer Übergangszeit, weil grüner Wasserstoff noch lange nicht ausreichend zur Verfügung stehe.



Blauer oder grüner Wasserstoff?

„In der ersten Phase des Markthochlaufs sollten wir nicht ewig über die Farbe des Wasserstoffs diskutieren“, sagte der SPD-Kandidat und warb ebenso für pragmatische Lösungen wie Martina Merz, die Vorstandschefin von Thyssen- Krupp. Der größte deutsche Stahlhersteller bläst sechs Prozent des hierzulande anfallenden CO-Emissionen in die Luft - und will mit dem Einsatz von Wasserstoff die Emissionen bis 2030 um 30 Prozent reduzieren. Das funktioniert nur mit Fördermitteln des Staates und dem Einsatz von Gas.



BASF-Chef: Politik im Gestaltungswahn

Es geht nicht ohne die Politik, doch die Grenze zur Übergriffigkeit sieht jeder anders. BASF-Chef Martin Brudermüller schimpfte über einen „Gestaltungswahn des Staates“ und forderte gleichzeitig öffentlichen Investitionen in das 5G-Netz und in Stromtrassen. Den Bogen zwischen Politik und Privat spannte Industriepräsident Russwurm am kühnsten, indem er alles forderte: Ein „enormes Infrastrukturprogramm“ vom Staat, der aber bitte die Unternehmenssteuern senken und dabei auf die Schuldenbremse treten möge. An dieser Quadratur des Kreise darf sich die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Angela Merkel versuchen.