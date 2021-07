Frankreich führt eine neue, nachhaltigere Form der Abwrackprämie ein. Bürger:innen können ihr altes Auto mit Verbrennungsmotor gegen ein E-Bike eintauschen und dafür bis zu 2500 Euro vom Staat erhalten. Dadurch soll die Zahl der Autos sinken und verhindert werden, dass alte Pkw durch neue ersetzt werden. Die Nationalversammlung stimmte der Prämie, die Teil des Klimapakets der Regierung ist, in der vergangenen Woche zu. Ähnliche Programme gibt es bereits in Finnland und Litauen. Sind derartige Modelle ein Vorbild für Deutschland?

Die Idee ist nicht übertragbar, sagen die deutschen Parteien

„Ich sehe eine solche Tauschprämie kritisch“, sagt Alois Rainer, verkehrspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion. „Um den erwünschten Effekt zu erzielen, müsste es parallel ein Verbot geben, sich gleichzeitig oder später ein neues Auto zu kaufen.“ Dies sei ein starker Eingriff in die persönliche Freiheit. Auch von der SPD kommt Kritik: „Diese Logik erschließt sich mir nicht wirklich“, erklärt Kirsten Lühmann, Sprecherin der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur. Eine solche Prämie könne bedeuten, dass Menschen zunächst ihren Gebrauchtwagen für eine E-Bike-Prämie verkaufen und dann zusätzlich ein E-Auto mit Förderprämie erwerben.



Tatsächlich fordert keine der Parteien im Bundestag, die französische Idee zu übernehmen. Die Linken-Verkehrsexpertin Ingrid Remmers zeigt sich jedoch neugierig: „Dieser Vorstoß ist tatsächlich eine interessante Initiative, um Menschen davon zu überzeugen, sich von ihrem Auto zu trennen und sich stattdessen auf das Rad zu setzen.“ Ihr Abgeordneten-Kollege Stefan Gelbhaar von den Grünen betont, dass ohne eine Verlagerung des Autoverkehrs auf Bus und Bahn die Klimaziele der Bundesrepublik nicht erreicht werden könnten.

Der E-Bike-Markt boomt - und die Zahl zugelassener Pkws

Im vergangenen Jahr boomte in Deutschland nicht nur der E-Bike-Markt. Auch die Zahl der zugelassenen Pkw stieg deutlich um gut eine halbe Million Autos auf inzwischen 48 Millionen. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge erhöhte sich ebenfalls. Gleichzeitig fördert die Bundesregierung zwar den Kauf neuer E-Autos, für die deutlich klimafreundlicheren – und erschwinglicheren – Elektro-Fahrräder gibt es keine direkten Zuschüsse auf Bundesebene. Diese seien auch gar nicht nötig, betonen Union, SPD, FDP und AfD gleichermaßen.



Bisher gibt es Steuervergünstigungen für Dienstfahrräder und eine Prämie vom Bund für E-Lastenräder – jedoch nur, wenn diese von Unternehmen, Vereinen oder staatlichen Institutionen gekauft werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten durch Länder und Kommunen: In Düsseldorf oder München können auch Privatpersonen einen Zuschuss zum E-Lastenrad erhalten, in Tübingen gab es eine Abwrackprämie für alte Mofas, die durch E-Bikes oder Pedelecs ersetzt wurden.

Auch Stromanbieter und eine Gemeinde fördern E-Bikes

Weitere Kaufanreize kommen von Stromanbietern. Die Höhe und Bedingungen der Programme variieren. Der französischen Tauschprämie am nächsten kommt hierzulande ein Programm der baden-württembergischen Gemeinde Denzlingen. Wer dort sein Auto mit Verbrennungsmotor abmeldet und sich verpflichtet, für drei Jahre kein neues zu kaufen, erhält einmalig 500 Euro Zuschuss für eine ÖPNV-Jahreskarte oder ein E-Bike. Die Maßnahme ist Teil eines Klima-Förderpakets, das Bürgermeister Markus Hollemann (ÖDP) als „ersten wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen Kommune“ bezeichnet.

Die französische Abwrackprämie hat zum Ziel, die Zahl der Autos zu reduzieren. „Zum ersten Mal wird damit anerkannt, dass die Lösung nicht darin besteht, Autos grüner zu machen, sondern dass einfach ihre Anzahl gesenkt werden muss“, sagte der Präsident des französischen Fahrradverbands FBU, Olivier Schneider, der Nachrichtenagentur Reuters. Tagesspiegel Background hat die Parteien im Bundestag gefragt: Befürworten sie das Ziel, die Zahl der Pkw zu senken?

Nur die Linken sagen eindeutig "Ja" zu weniger Pkws

Das einzige deutliche „Ja“ auf diese in Wahlkampf-Zeiten heikle Frage kommt von der Linken. „Es muss angesichts von Verkehrschaos, Flächenversiegelung und den dringend zu senkenden Emissionen im Verkehrssektor in jedem Fall weniger Pkws in Deutschland geben“, fordert Verkehrsexpertin Remmers. Die Mobilität müsse aber gewährleistet sein – durch den Ausbau von Bus, Bahn und Radverkehr.

Die SPD-Politikerin Kirsten Lühmann findet hingegen: „Das ökologisch sinnvolle Ziel orientiert sich nicht an der Menge der Pkw.“ Es gehe darum, klimafreundliche Mobilitätsangebote zu machen. „Die Reduzierung der Zahl der Pkw ist dabei wünschenswerter Nebeneffekt, aber nicht entscheidend.“ Auch die anderen Parteien betonen vor allem die Stärkung von Alternativen und Innovationen. Die Wähler:innen zeigen sich indes in Umfragen offen für weniger Autos: 88 Prozent begrüßten es, dass es während der Corona-Pandemie zeitweise weniger Autoverkehr gab.