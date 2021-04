Die für moderne Menschen typische Hirnstruktur entstand offenbar vor etwa 1,5 bis 1,7 Millionen Jahren. Das berichtet ein internationales Forschungsteam um Marcia Ponce de León und Christoph Zollikofer von der Universität Zürich im Fachblatt „Science“.

Nach Analysen fossiler Schädel hatten die frühesten Vertreter der Gattung Homo, die vor etwa 2,8 Millionen Jahren in Afrika entstand, und auch jene Vormenschen, die vermutlich vor rund zwei Millionen Jahren als erste den Kontinent verließen, noch einen eher Affen-ähnlichen Hirnaufbau.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Einfache Auswanderer

Der moderne Mensch Homo sapiens entstand nach bisherigem Wissen vor etwa 300.000 Jahren. Das Gehirn ist das Organ, in dem sich Menschen am stärksten von ihren nächsten Verwandten im Tierreich unterscheidet – sowohl in der Größe als auch hinsichtlich der Struktur.

„Typisch menschlich sind primär jene Regionen im Stirnbereich, die für die Planung und Ausführung von komplexen Denk- und Handlungsmustern und letztlich auch für die Sprache zuständig sind“, wird Erstautorin Ponce de León in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert. Da diese Areale beim Menschen größer sind, verlagerten sich die angrenzenden Hirnregionen nach hinten. Es ist eine Schlüsselfrage der Anthropologie, wann diese typisch menschliche Hirnstruktur entstand.

Die Forschenden analysierten Computertomographien der Schädel von Menschenartigen, die vor etwa ein bis vor zwei Millionen Jahren in Afrika und Asien lebten. Dabei achteten sie auf die Abdrücke, die die Hirnwindungen und -furchen auf der Innenfläche der Schädel hinterließen – insbesondere mit Blick auf den Stirnlappen und das dortige Broca-Areal, das für Sprache zuständig ist.

Das Team untersuchte unter anderem fünf Schädel aus Dmanisi im heutigen Georgien - die mit etwa 1,8 Millionen Jahren frühesten bekannten Homo-Vertreter außerhalb Afrikas. Diese konnten zwar bereits diverse Werkzeuge herstellen, ihre Hirnstruktur war aber noch sehr ursprünglich, ebenso wie die ihrer afrikanischen Verwandten zu jener Zeit.

Neues Verständnis

„Gemäß unseren Analysen haben sich die modernen menschlichen Gehirnstrukturen erst vor 1,5 bis 1,7 Millionen Jahren in afrikanischen Homo-Populationen herausgebildet“, sagt Studienleiter Zollikofer. Damit einher gehen den Forschern zufolge mehrere Entwicklungen: Zum einen werden die Steinwerkzeuge ab dieser Zeit vielfältiger.

Zudem breiteten sich die Nachkommen dieser Populationen sehr rasch bis nach Südostasien aus, wie Fossilfunde des Homo erectus aus Java belegen. „In diesem Zeitraum haben sich wohl auch die frühesten Formen menschlicher Sprache entwickelt“, vermutet Ponce de León.

Mehr zum Thema Die späte Reife des Hirns von Australopithecus Lucys lange Kindheit

In einem „Science“-Kommentar schreibt Amélie Beaudet von der Universität Cambridge, die umfassende Studie ermögliche ein neues Verständnis der damaligen Veränderungen der Hirnstruktur. Insbesondere ziehe sie die Idee in Zweifel, ein typisch menschliches Gehirn sei schon mit den ersten Vertretern der Gattung Homo entstanden. (dpa)