Wo ist eigentlich der ganze Corona-Wahnsinn hin? Die schnelle Ewigkeit

Vor einigen Wochen hatte ich eine Buchpremiere in Berlin im Deutschen Theater. Ulrich Matthes und ich lasen aus „Unser kompliziertes Leben“, so eine Art Tagebuch der Jahre 2020-2022, mit Einträgen aus der Pandemie, aus den Lockdowns, Homeoffices und Quarantänen, mit traurigen Beobachtungen über Homeschooling oder „Kita-Zooms“, bei denen Kinder „nicht-systemrelevanter Eltern“ online miteinander spielen sollten. Bei den Texten über „2Gplus“, das „Boostern“ oder die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ kam bei der Lesung Gelächter auf, sogar der Bundespräsident, der schönerweise gekommen war, saß da und lachte mit, obwohl er sich zu Beginn der Pandemie noch sorgenvoll in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt hatte.