Zwei große Fußball-Derbys in Berlin-Spandau „Wir hoffen auf 1000 Zuschauer - das wäre Rekord“

Putzen Sie die Sonnenbrille und dann ab an die frische Luft. Am Sonntag, 7. Mai, stehen zwei große Fußballderbys in Berlin-Spandau an. Der SC Gatow empfängt Kladow. Und Teutonia spielt in Hakenfelde gegen den FC Spandau vom Ziegelhof. Heute reden die Chefs im Tagesspiegel über diese Kiezfeste – über Fans, Fahrradkonvois, Eintrittspreise und Einlaufkids wie in der Bundesliga.