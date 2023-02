Wahlkampfstratege Julius van de Laar „In Berlin fehlt die große Erzählung“

„Ein Wahlkampf ist immer ein Wettlauf um die Deutungshoheit“, sagt Julius van de Laar, der bereits für Obama wahlgekämpft hat und seit mehr als zehn Jahren als politischer Strategieberater arbeitet. Ein bisschen mehr „Yes, we can“ würde er auch in Berlin gerne hören. „Das Narrativ, die große Erzählung, die fehlt hier im Wahlkampf“, sagt er. Stattdessen gehe es um die Friedrichstraße, die Silvesternacht, „und dann packt man das alles in ein Google-Dok und veröffentlicht es als Wahlkampf-Positionspapier“.



Dabei gebe es noch einige Berliner:innen zu überzeugen. Zwei Tage vor der Wiederholungswahl ist noch ein Drittel der Wähler:innen unentschlossen. Gemeinsam mit dem Strategie- und Kampagnenspezialist Julius van de Laar analysieren Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt vom Tagesspiegel Checkpoint den Endspurt im Wiederholungswahlkampf.

Wer kann diese Unentschlossenheit am ehesten für sich nutzen? Franziska Giffey? Kai Wegner? Bettin Jarasch? Wer verkauft welche Vision für die Stadt? Welche Strategien stecken hinter den Wahlkampfauftritten der vergangenen Wochen? Wer hat vielleicht den „Obama-Effekt“? Und wer die besten Chancen, den Kampf um das rote Rathaus zu gewinnen? Die ganze Folge hören Sie hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

*aktivieren Sie hierfür den Button „externer Link“

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss & Jessica Gummersbach. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Letzte Woche haben wir internationale Berlin-Korrespondent:innen gefragt, wie die Welt auf die Wiederholungswahl blickt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Außerdem könnte Sie interessieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite