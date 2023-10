Polen, Ungarn & Co. Wie die USA mit schwierigen Verbündeten umgehen sollte

Das starke Abschneiden des prorussischen Populisten Robert Fico bei den Wahlen in der Slowakei könnte ein weiterer Bruch in der vom Westen geführten Koalition gegen Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine sein.

Und so könnte US-Präsident Joe Biden es möglicherweise bald nicht nur mit Donald Trumps prorussischen Republikanern zu tun bekommen, sondern auch in drei von vier Nato-Nachbarstaaten der Ukraine mit Regierungen, die dem Kreml zuneigen.

Die Autoren Maciej Kisilowski ist außerordentlicher Professor für Recht und Strategie an der Central European University in Wien.

Anna Wojciuk ist außerordentliche Professorin für Internationale Beziehungen an der Universität Warschau. Zusammen mit einer Gruppe von mehr als 100 Akademikern und Aktivisten, die politische Ansichten von der Linken bis zur konservativen Rechten vertreten, haben sie eine umfassende verfassungsrechtliche Lösung für Polens demokratische Malaise erarbeitet. Sie ist laut eigenen Angaben in Polen zum Sachbuch-Bestseller geworden. Copyright: Project Syndicate, Übersetzung: Andreas Hubig

Denn schon im Vorfeld der polnischen Wahlen an diesem 15. Oktober zeigten sich Risse in der Allianz der Ukraine mit Polen, die mal eng war. Und Ungarn wird mit Viktor Orbán ohnehin schon von einem verlässlichen Verbündeten Putins regiert.

Die Unterstützung der Slowakei für die Ukraine war dagegen bisher beträchtlich: Das Land hat seine gesamte Flotte ausrangierter Kampfjets aus Sowjetzeiten sowie Luftabwehrsysteme gespendet.

Eine Fico-Regierung könnte eine Kaskade anti-ukrainischer Maßnahmen starten, die denen der populistischen polnischen Regierung ähneln, zu denen ein Embargo für ukrainisches Getreide und die Einstellung von Spenden polnischer Militärgüter gehören.

Diese Kehrtwendungen sind vielleicht schockierend, aber nicht überraschend. Autoritäre nationalistische Bewegungen wie die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ordnen selbst die feierlichsten internationalen Verpflichtungen ihren unmittelbaren politischen Zielen unter.

Auch die türkischen und ungarischen Vetos gegen die finnischen und schwedischen Nato-Beitrittsgesuche waren und sind dafür typisch.

Weder Tricksereien ignorieren, noch zu kompromisslos sein

Autoritäre Populisten sind keine verlässlichen Verbündeten. Aber statt – wie die Biden-Administration im Fall Polens – die Augen vor deren Tricksereien zu verschließen oder durch eine kompromisslose Haltung zu gefährden, sollten die USA Bemühungen um nationale Versöhnung und kreative Machtteilung unterstützen, die verbündete, aber defekte Demokratien reparieren können.

Gängige Meinung in Amerika ist allerdings, dass aktuell die richtige Reaktion darin besteht, sich auf das große Ganze zu konzentrieren. So gesehen hat sich Polen als zentraler Knotenpunkt der Ukraine-Unterstützung herausgestellt. Das Land hat Millionen ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen, einen Großteil seiner Waffen aus der Sowjetzeit gespendet und gleichzeitig eine massive Erhöhung seiner Militärausgaben auf bis zu fünf Prozent des BIP angekündigt – mehr als das Doppelte des Nato-Ziels. Polnische Flughäfen und Häfen sind für die Logistik zur Unterstützung der Ukraine von entscheidender Bedeutung.

Er mag ein Bastard sein, aber er ist unser Bastard. US-Präsident Franklin Roosevelt über den dominikanischen Diktator Rafael Trujillo

Das ist die bisher übliche Sichtweise. Die ist aber nur sinnvoll, wenn man in Betracht zieht, die Beziehung zu riskieren oder ganz abzubrechen. Mit anderen Worten: Befreundeten autoritären Regierungen einen Blankoscheck auszustellen, erscheint dann notwendig, wenn die einzige andere Option die offene Konfrontation ist. Wie Franklin Roosevelt einmal über den dominikanischen Diktator Rafael Trujillo sagte: „Er mag ein Bastard sein, aber er ist unser Bastard“.

Aber es gibt noch einen anderen Weg. Die meisten populistischen Regime spiegeln die tiefe Polarisierung in der Gesellschaft ihres Landes wider. Es ist die Kluft zwischen ethnonationalistischen und internationalistischen Ungarn oder prowestlichen und panslawistischen Slowaken oder auch konservativen und progressiven Türken, die dazu führt, dass Wähler zu dem Schluss kommen, der einzige Weg ihre Interessen zu schützen, seien undemokratischen Mittel.

Polen ist ein gutes Beispiel für diese Dynamik. Acht Jahre nach dem Amtsantritt der populistischen Regierung ist die Wählerschaft tief gespalten. Den meisten Meinungsumfragen zufolge teilen sich rechte und progressive Parteien die Wählerschaft fast zu gleichen Teilen.

Die jüngste relative Schwäche der PiS in ihren Hochburgen ist Ergebnis der wenigen nicht zynischem Kalkül folgenden Regierungsentscheidungen. Doch nun wird die PiS rechts von der 2019 gegründeten Konföderation Freiheit und Unabhängigkeit überholt, die den Ukraine-Kurs der Regierung geißelt.

In einem klassischen Zyklus der politischen Polarisierung reagiert die PiS auf diese Bedrohung mit einer noch extremeren Politik, zu der auch der aktuelle Streit mit der ukrainischen Regierung gehört.

Anstatt die Rechte besiegen zu wollen, braucht es politische Ansätze

Aber diese Logik der Polarisierung kann umgekehrt werden, wenn man sich mit den Wurzeln der demokratischen Krisen auseinandersetzt, und nicht nur mit den Symptomen. Anstatt die Rechte besiegen zu wollen, braucht es politische Ansätze, die auf Stabilität in den Ländern abzielen.

Es ist beispielsweise ein offenes Geheimnis, dass der polnische Präsident Andrzej Duda, ein Verbündeter der PiS, nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit im Jahr 2025 eine internationale Führungsrolle anstrebt. Biden könnte die Unterstützung für Dudas Bestrebungen an die Bedingung knüpfen, dass der sich glaubwürdig um eine nationale Aussöhnung mit den progressiven Kräften des Landes bemüht.

Könnte Joe Biden auf Polens Präsidenten Andrzej Duda Einfluss nehmen, indem er dessen Karrierepläne stützt? © Foto: Pawel Supernak/PAP/dpa

Es würde reichen, wenn eine einzige von den USA unterstützte Anstrengung zur Förderung des politischen Zusammenlebens erfolgreich ist, um andere Länder zu inspirieren, ebenfalls in so einer Art auf ihre Partner mit instabilen Demokratien einzuwirken. Und auch die Amerikaner selbst würden profitieren.

Denn die Passivität der US-Diplomaten bei der Lösung gefährlicher politischer Polarisierungen in verbündeten Ländern ist äquivalent zur Unfähigkeit der Biden-Administration, die Konservativen im eigenen Land einzubinden.

Nationale Versöhnung erfordert bisweilen schmerzhafte Kompromisse in Fragen wie Bildung, Multikulturalismus oder der Rolle der Religion im öffentlichen Leben. Aber angesichts kriselnder Demokratien in verbündeten Ländern wären die USA gut beraten, solche politischen Lösungen zu unterstützen, erst recht, wenn die Opportunitätskosten gering sind. Wenn diese Initiativen im Ausland zu positiven Ergebnissen führen, könnten sie eines Tages auch in Amerika selbst erfolgreich sein.