Harsche Kritik an Trump nach Druckausübung auf lokale Beamte



Nachdem seine Klagen in mehreren US-Bundesstaaten abgewiesen wurden, versucht Donald Trump offenbar, loyale Republikaner davon zu überzeugen, dass Wahlsystem zu seinen Gunsten zu manipulieren. Dies berichtet die „Washington Post“. Nach einer Pressekonferenz von Trump-Anwalt Giuliani, die viel Kritik ausgelöst hatte, veröffentlichte der republikanische Senator Mitt Romney ein Statement.



Darin äußerte er deutliche Kritik an Donald Trumps versuchen, Druck auf Wahlleute in den Bundesstaaten auszuüben: „Nachdem es dem Präsidenten nicht einmal gelungen ist, vor einem Gericht einen plausiblen Fall von weitverbreitetem Betrug oder Verschwörung vorzubringen, übt er nun auf lokale Beamte offen Druck aus, um den Willen des Volkes zu untergraben und die Wahl zu stürzen.“ Es sei schwierig, sich einen schlimmeren, undemokratischeren Akt eines amtierenden amerikanischen Präsidenten vorzustellen.



Trumps Bemühungen sind derzeit - so berichtet es die „Washington Post“ - auf den Bundesstaat Michigan konzentriert, wo Biden mit etwa 157.000 Stimmen vorne liegt. Trump soll an diesem Freitag führende Republikaner aus Michigan ins Weiße Haus eingeladen haben, bevor am kommenden Montag die Sitzung des staatlichen Wahlausschusses in dem Bundesstaat stattfindet. Dort soll das Ergebnisse bestätigt werden. Die Klage gegen eine Zertifizierung des Ergebnisses in Michigan zog Trumps Wahlteam zwar zurück, doch nun will der Präsident vermutlich erreichen, dass sich das von den Republikanern dominierte Landesparlament wegen angeblichen Wahlbetrugs über den Wählerwillen hinwegsetzt und eigene Wahlleute ernennt. Der scheidende Präsident kontaktierte einem Bericht zufolge auch eine republikanische Vertreterin des örtlichen Wahlgremiums im Bezirk Wayne County in der Metropolregion Detroit.



Monica Palmer und eine weitere Republikanerin hatten sich am Dienstag zunächst geweigert, Bidens Sieg in dem Bezirk zu bestätigen. Nach stundenlangen Beratungen lenkten sie ein, bevor sie am Mittwochabend dann erneut eine Kehrtwende vollzogen. In der Zwischenzeit habe sie einen Anruf von Trump erhalten, sagte Palmer der Zeitung "Detroit Free Press". Der Präsident habe aber keinen Druck ausgeübt, er habe sich nach den Anfeindungen gegen sie nur nach ihrer Sicherheit erkundigt. (mit AFP)