Zur Tötung am Hauptbahnhof in Frankfurt haben Horst Seehofer und Bundespolizeipräsident Dieter Romann die Öffentlichkeit am Dienstag mit weiteren Details informiert. Demnach wurde der mutmaßliche Täter von Frankfurt am Main seit dem vergangenen Donnerstag von der Schweizer Polizei gesucht. Der Mann habe seine Nachbarin mit einem Messer bedroht, eingesperrt und sei dann geflohen. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben gewesen.

Der Tatverdächtige war 2006 in die Schweiz gekommen und erhielt dort 2008 Asyl. Er galt als gut integriert. Dann in diesem Jahr offenbar die Wende. Im Juli war der Mann auf seine Nachbarin losgegangen. Der Mann war vorher schon mit ähnlichen Delikten in der Schweiz auffällig geworden. Der Mann soll nach derzeitigen Erkenntnissen legal nach Deutschland eingereist sein.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

[Mehr zum Thema: Am Frankfurter Hauptbahnhof – unwirklicher Betrieb auf Gleis sieben am Tag danach]

Mehr zum Thema Getöteter Junge im Frankfurter Hauptbahnhof Mutmaßlicher Täter ist Vater von drei Kindern

+++ Mehr in Kürze +++