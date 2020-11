Am Mittwoch kommen die Länderchefs wieder mit der Bundesregierung in einer Videoschalte zusammen. Bei dem Corona-Gipfel soll eine Perspektive bis Weihnachten, möglicherweise sogar bis zum Jahreswechsel gegeben werden.

Die Ministerpräsidenten der Länder konnten sich am Montagabend auf ein gemeinsames Papier über die künftigen Corona-Maßnahmen einigen. Nach Tagesspiegel-Informationen wird der Teil-Lockdown in Deutschland voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten verlängert, die bislang bis Ende November befristen Maßnahmen sollen zunächst bis zum 20. Dezember fortgeführt werden. Eine endgültige Entscheidung soll bei Beratungen der Ländervertreter mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch fallen.

Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns blieben Gastronomiebetriebe sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, die seit Anfang November dicht sind, weiter geschlossen. Zudem würden weiter strikte Kontaktbeschränkungen gelten. Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren.

Im Gespräch waren zudem schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen und eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen.

Die Kontakte sollen zunächst bis 20. Dezember auf zwei Haushalte mit maximal fünf Personen beschränkt werden. Bei einer Verlängerung dieser Kontaktbeschränkungen wird es aber eine Ausnahme geben in der Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar: In dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind Treffen von maximal zehn Personen ohne Haushaltsbeschränkungen erlaubt.

Ein Vorziehen der Schulferien auf den 19. Dezember wird empfohlen, verpflichtend ist es für die Länder aber nicht.

Zudem wird es kein generelles Böllerverbot geben. Es soll allerdings an die Bürger appelliert, werden, auf Feuerwerk und Böller in diesem Jahr zu verzichten. Außerdem wird es wohl Verbotszonen geben.

Die Vorlage wird am Dienstag ab 13 Uhr noch mit dem Kanzleramt abgestimmt und am Mittwoch auf der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten. (mit dpa)