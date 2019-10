Eine Union, deren Gesellschaften sich voneinander abgrenzen, ist keine Union, die in der Lage ist, zusätzliche Gesellschaften zu integrieren, die an ihre Tür klopfen. Ein Vierteljahrhundert lang ging es darum, wie man seine Nachbarn verändern kann. Jetzt geht es darum, wie man es vermeiden kann, von diesen Nachbarn verändert zu werden. Die weitreichende Vision eines vereinten und freien Europas droht durch die kurzsichtige Vorstellung eines Europas, das einige Europäer vor anderen Europäern schützt, ersetzt zu werden.

Als ob diese Probleme nicht schon groß genug wären, sind die Europäer verblüfft von der Tatsache, dass ihre wichtigsten externen Protagonisten – Russland, China und sogar die Vereinigten Staaten – auf je eigene Weise zu revisionistischen Mächten in Bezug auf die europäische Ordnung geworden sind.

Während Moskau lautstark die Regeln zerschlägt, untergräbt Peking sie leise. China ist eine aufstrebende Macht. Die wirtschaftliche Reichweite, der schnelle technologische Fortschritt, die wachsenden militärischen Fähigkeiten, die globale Diplomatie, die sich an sehr unterschiedlichen Normen orientiert, und der enorme Ressourcenbedarf machen sie zu einem systemischen Herausforderer. Im Gegensatz dazu nimmt Russlands Macht ab. Das Moskauer Regime verfügt nicht über die Ressourcen Chinas. Es ist jedoch sowohl verzweifelter als auch viel näher. Das kann bedeuten, dass es kurz- bis mittelfristig auch gefährlicher sein könnte.

Die Unberechenbarsten? Die USA

Für die meisten Europäer ist es verwirrend, dass der unberechenbarste Akteur in dieser Mischung vielleicht sogar die Vereinigten Staaten sind. Das Aufkommen der Trump-Administration hat nicht nur die europäischen Annahmen über die Stabilität und Zuverlässigkeit ihres großen Verbündeten erschüttert, sondern auch die schmerzhafte Realität ihrer anhaltenden Abhängigkeit von dem ans Licht gebracht, was für viele wie eine unberechenbare und rücksichtslose Supermacht aussieht. Die Verärgerung Europas, von Donald Trump abhängig zu sein, ist fast so groß wie die Angst, von ihm verlassen zu werden.

Von den USA ganz verlassen zu werden ist kein wahrscheinliches Szenario. Die Vereinigten Staaten engagieren sich weiterhin intensiv für die europäische Sicherheit. Aber eine nuanciertere Verschiebung der US-Ansätze in Bezug auf Europa ist im Gange – und sie begann nicht mit Donald Trump. Einfach ausgedrückt, driften die Vereinigten Staaten von einer europäischen Macht zu einer Macht in Europa ab. Dieser simple Phrasenwechsel hat erhebliche Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen und die europäische Sicherheit.

Seit 70 Jahren sind die Vereinigten Staaten eine europäische Macht. Sie war integraler Bestandteil der innereuropäischen Gleichgewichte und Koalitionen, die sowohl den Kalten Krieg als auch Europa nach dem Kalten Krieg umfassten. Dies geschah nicht nur aus hegemonialem Impuls, sondern aufgrund einer Reihe grundlegender Erkenntnisse.

Die Versuchung, sich zurückzuziehen

Erstens die Erkenntnis, dass Europa allein noch nicht in der Lage war, seine eigenen Bürgerkriege zu kontrollieren und beenden. Zweitens, dass Europa turbulent und unvollendet blieb. Die Förderung eines vereinten und freien Europas wurde als wichtig und dringend für die Interessen der USA angesehen. Drittens war die Einsicht, dass die europäische Ordnung ein Dreh- und Angelpunkt der Weltordnung war.

Die USA haben sich auch als europäische Macht engagiert, weil sie erkannt haben, dass sie nach zwei Weltkriegen, in denen die Europäer ihren Kontinent zerstört haben, eine Rolle als europäischer Friedensstifter spielen müssen. Indem sie ihre Sicherheit mit ihren Verbündeten in Einklang brachten, halfen sie diesen Verbündeten, ihre Sicherheit gemeinsam und nicht gegeneinander aufzubauen. Die Nato bot einen Schutzschirm, unter dem das europäische Experiment gedeihen konnte. Nach dem Kalten Krieg engagierten sich die USA erneut und arbeiteten mit den Europäern auf dem gesamten Kontinent zusammen, um den Raum der Stabilität zu erweitern, in dem Krieg einfach nicht stattfindet, in dem Demokratie, Freiheit und Wohlstand vorherrschen.

Diesmal könnten die Vereinigten Staaten jedoch endlich ihrer wiederkehrenden Versuchung erliegen, sich von den europäischen Angelegenheiten zurückzuziehen. Donald Trump verkörpert diese Verschiebung, aber die Versuchung, zurückzutreten, ist sowohl weitgreifender als auch tiefgreifender als Trump. Diesmal besteht die reale Gefahr, dass Amerika von einer europäischen Macht zu einer Macht in Europa wird.

Das ist nicht das Amerika, das Europa braucht

Ich meine damit ein Land, das selektiv und nicht umfassend in europäischen Angelegenheiten engagiert ist und sich ebenso sehr darauf konzentriert, Lasten abzubauen wie sie zu teilen, ein Land, das teils als Stakeholder und teils als „Spielverderber“ fungiert, das die Integration weniger unterstützt und offener für „disaggregation“ ist, indem es dazu neigt, Europäer gegeneinander auszuspielen, ein Land, das weniger intuitiv davon überzeugt ist, dass europäische Angelegenheiten überaus dringlich sind, oder dass es einen besonderen Zusammenhang zwischen der europäischen Ordnung und der globalen Ordnung gibt.

Das ist nicht das Amerika, das Europa braucht. Es könnte jedoch das Amerika sein, das Europa bekommt, es sei denn, die Europäer und die Amerikaner, die auf europäische Angelegenheiten achten, können wieder erfolgreich bekräftigen, dass die gemeinsamen und dauerhaften Interessen – ein Europa, das Freiheit begünstigt, ein Europa im Frieden mit sich selbst, ein Europa, das nicht von einer Macht oder einer Konstellation von Mächten dominiert oder bedroht wird, ein Europa, das das Gegenstück Amerikas sein kann, nicht sein Gegengewicht – am besten mit einem Amerika vorangebracht werden können, das eine europäische Macht ist, nicht nur eine Macht in Europa.

Die amerikanische Debatte ist ergebnisoffener, als die Europäer glauben, und anfälliger für Einfluss, als sie vielleicht annehmen. Und wie in der Vergangenheit könnten die Signale, die aus Europas Mitte kommen, entscheidend sein.