40 Stadt- und Landkreise sind in Baden-Württemberg von der Delta-Variante des Coronavirus betroffen. In den restlichen vier trat sie bisher noch nicht auf. Um der weiteren Ausbreitung entgegenzuwirken, setzt die Landesregierung auf den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson.

Anfang Juli schon sollen dem Land 30.000 zusätzliche Impfdosen des amerikanischen Vakzins Johnson & Johnson von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden. Wie die „Faz“ berichtet, plant Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) von Juli an in allen Landkreisen, wo die Delta-Mutante gehäuft Neuinfektionen verursacht, gezielt den Einsatz von Johnson & Johnson.

Mehr als vierzig Delta-Neuinfektionen traten in den Landkreisen Heidenheim, Breisgau-Hochschwarzwald und Karlsruhe auf. Dort sind jeweils 1500 Dosen Johnson & Johnson vorgesehen. 1000 Dosen gehen nach Heidelberg, in den Rhein-Neckar-Kreis, Tübingen, Karlsruhe und Heilbronn, wo mehr als 20 Fälle nachgewiesen wurden. In den restlichen Städten und Kreisen sollen 500 bis 700 Dosen zur Verfügung gestellt.

Doch ob der Impfstoff, der nur einmal verabreicht werden muss, um seine Wirksamkeit gegen das Coronavirus zu entfalten, auch gegen die Deltavirus-Variante schützt, ist derzeit noch unklar. Zudem wird bereits die Möglichkeit eines Boosters diskutiert. In der Folge bedeutet das, dass Delta trotz einer Dosis Johnson & Johnson eine zweite Dosis mit einem anderen Impfstoff oder einer zweiten angepassten Dosis Johnson & Johnson notwendig machen könnte.

Messlatte bilden die mRNA-Vakzine

Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Essen, forderte sogar, bestimmte Vakzine nicht mehr einzusetzen, berichtete „t-online“. „Bezüglich der Impfstoffe bleiben die mRNA-Vakzine die Messlatte. Ich halte es zum Beispiel für unverantwortlich, den Johnson & Johnson-Impfstoff auch in die Betriebs- und Hausarztpraxen zu geben. Hier ist nur eine Impfung nötig, aber die Schutzwirkung vor einer Infektion ist dementsprechend vermindert. Auch angesichts der Delta-Variante ist das nicht hinnehmbar.“

Studien dazu laufen erst noch und die Ergebnisse erscheinen erst im September. Die US-Virologin Angela Rasmussen ruft via Twitter zu schnellerem Handeln auf. Es gebe gegenwärtig keinen Spielraum, auf Daten zu warten. Sie selbst habe Johnson & Johnson erhalten und sich später für einen sogenannten mRNA-Booster mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer entschieden. Auch den amerikanischen Gesundheitsbehörden rät sie zu dieser Vorgehensweise.

Unabhängig von der Deltavariante liefert der Impfstoff von Johnson & Johnson in allen Altersgruppen eine Wirksamkeit von etwa 65 Prozent gegen das ursprüngliche Coronavirus. Einen besonders schweren Verlauf und eine notwendige Krankenhauseinweisung soll laut Studien durch die Einmal-Impfung mit dem amerikanischen Vakzin um 100 Prozent reduziert werden.