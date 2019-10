In Nordkorea leidet nach Erkenntnissen der UNO fast die Hälfte der Bevölkerung unter Mangelernährung. Rund elf Millionen Menschen seien unterernährt, berichtete UN-Sonderberichterstatter Ojea Quintana am Dienstag (Ortszeit) in New York. Schätzungen zufolge hätten 140.000 Kinder nicht genug zu essen. 30.000 von ihnen hätten ein erhöhtes Todesrisiko.

Verantwortlich dafür machte Quintana die Wirtschafts- und Agrarpolitik des nordkoreanischen Regimes. Verschärft werde der Lebensmittelmangel durch die Klimaverhältnisse, unfruchtbares Land, Naturkatastrophen und die negativen Auswirkungen der Sanktionen gegen Pjöngjang.

Mehr zum Thema Dürre in Nordkorea Viele Raketen und noch mehr Hunger

In seinen nunmehr drei Jahren als Sonderberichterstatter habe er keine Verbesserung der Lage erkennen können, erklärte Quintana weiter: „Die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes werden von den Grundbedürfnissen der Bevölkerung entkoppelt.“ Das öffentliche Verteilungssystem sorge besonders in der Landbevölkerung für Missstände. (KNA)