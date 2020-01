Dass zum 40. Geburtstag der Grünen der Bundespräsident vorbeischauen würde, hätte Petra Kelly sich Anfang der 80er Jahre wohl kaum träumen lassen. Die Grünen-Mitbegründerin wollte Fundamentalopposition machen, der Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung eine Stimme verleihen. „Wir sind die Anti-Parteien-Partei“, definierte sie damals die Strategie der Grünen.

Heute stellen die Grünen in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten, sind in elf von 16 Landesregierungen vertreten und, wenn es nach den Wünschen der Parteiführung geht, so bald wie möglich auch wieder in der Bundesregierung.

Für manche Gründungsgrüne wäre es vermutlich ein „Alptraum“ gewesen, dass 40 Jahre später das „amtgewordene Establishment“ zur Geburtstagsparty kommt, witzelt Frank-Walter Steinmeier am Abend. Für die Jubiläumsfeier haben die Grünen einen alten Industriebau im Ostberliner Stadtteil Weißensee gewählt, vor 100 Jahren wurden hier im „Motorwerk“ Elektromotoren gebaut. In seiner Festrede würdigt der Bundespräsident die Verdienste der Grünen: Das Land sei offener und vielfältiger, menschlicher und moderner geworden, sagt er laut Manuskript. Vor allen Dingen aber sei die Ökologie seit 1980 aus der Politik nicht mehr wegzudenken. Steinmeiers Fazit: „Die Grünen haben das Land verändert – und das Land hat die Grünen verändert.“

Als die Grünen erstmals die parteipolitische Bühne betraten, war das eine Zumutung für die anderen Parteien. In den Bundestag zogen sie im März 1983 zum ersten Mal ein, drei Jahre nach Parteigründung. Nicht nur äußerlich veränderten die Grünen mit ihren Strickpullis, langen Haaren und Vollbärten das Parlament. Sie brachten auch Themen ein, die vorher kaum eine Rolle gespielt hatten – von der Ökologie bis zum Feminismus.

„Ein unschätzbarer Beitrag zur deutschen Einheit“

Aus Sicht des Bundespräsidenten haben die Grünen eine doppelte Integrationsleistung erbracht: In der Gründungsphase brachten sie unterschiedlichste Strömungen in einer Partei zusammen, von den Anti-Atomkraft-Protestlern bis zu den Friedensbewegten, die gegen die Aufrüstung auf die Straße gingen. Zehn Jahre später sei das Zusammenwachsen von Bürgerrechtsbewegung und Grüner Partei „ein unschätzbarer Beitrag zu deutschen Einheit“ gewesen, lobt Steinmeier. Das Erbe der friedlichen Revolution habe auch dank der Grünen „einen festen Ort in der deutschen Parteienwelt“.

Nicht jedem Grünen dürfte diese Bedeutung damals bewusst gewesen sein. „Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter“, plakatierte die Partei bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990. Die West-Grünen scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde, eine Wahlperiode lang waren nur Abgeordnete von Bündnis 90 im Parlament vertreten. Heute haben viele in der Partei einen anderen Blick auf die Parteiwurzeln im Osten. Auf der Party werden bewusst nicht nur 40 Jahre Grüne gefeiert, sondern auch der Zusammenschluss verschiedener Bürgerrechtsgruppen zu Bündnis 90 vor 30 Jahren in Potsdam.

Das Regieren erforderte schmerzhafte Kompromisse

Ein Einschnitt in der Grünen-Geschichte war der Regierungswechsel 1998. In der ersten rot-grünen Bundesregierung mussten die Grünen schwierige Entscheidungen treffen und schmerzhafte Kompromisse eingehen, an die auch Steinmeier erinnert. Symbolisch dafür steht der Parteitag in Bielefeld, bei dem die Grünen dem Militäreinsatz auf dem Balkan zustimmten, mit dem erstmals nach dem zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten in einen Auslandseinsatz geschickt wurden. Die Partei zerriss es beinahe, viele Austritte folgten.

Heute steigt die Zahl der Parteimitglieder stetig, 95.000 waren es zuletzt. Unter den Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich auch die Umfragewerte spürbar verbessert. Mit Werten um 20 Prozent haben die Grünen die SPD mittlerweile abgehängt. Das Verhältnis zu den Sozialdemokraten ist dadurch nicht unbedingt einfacher geworden. Doch Vizekanzler Olaf Scholz und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält das keineswegs davon ab, die Jubiläumsfeier zu besuchen. Schon zum 30. Geburtstag hatte SPD-Mann Scholz den Grünen zugestanden, sie seien „kein Betriebsunfall der Geschichte, nicht Fleisch vom Fleische, nicht Hilfstruppe der SPD“.

Unter den Gästen ist auch CDU-Mann Norbert Röttgen, der in den 90er Jahren Teil der Pizza-Connection war, bei der sich Schwarze und Grüne trafen. Nicht ausgeschlossen, dass er und seine Parteikollegen demnächst mit den Grünen über die erste schwarz-grüne Regierung im Bund verhandeln können – zum 41. Geburtstag der Grünen.