Tag 420/25.04.2018: Zschäpes Verteidiger Hermann Borchert setzt sein Plädoyer fort. Er führt jede einzelne Straftat auf, die Zschäpe vorgeworfen wird, und kritisiert die Beweiswürdigung der Bundesanwaltschaft. Der Anwalt attackiert vor allem Oberstaatsanwältin Anette Greger und beklagt immer wieder, die Ende 2015 begonnene, von ihm und seinem Kollegen Grasel verlesene Einlassung seiner Mandantin sei nie berücksichtigt worden. Die Glaubwürdigkeit der Einlassung hat Borchert allerdings selbst schon am gestrigen Tag in ein schiefes Licht gerückt. Er trug vor, die Wortwahl der Aussage Zschäpes bestimmt zu haben. Wenn die Einlassung nicht den Eindruck gemacht habe, authentisch zu sein, sei das auf seine "literarischen Fähigkeiten" zurückzuführen. Damit hat Borchert nach Ansicht anderer Anwälte den schon begrenzten Wert der umstrittenen Einlassung Zschäpes weiter gemindert.

Auch jetzt wirken Äußerungen Borcherts seltsam. So behauptet er, es passe ideologisch nicht zusammen, dass der NSU staatsfeindlich gewesen sein soll, aber auch Türken veranlassen wollte, den Staat zu verlassen. Zschäpes Altverteidiger Heer, Stahl und Sturm schütteln mehrmals den Kopf.

Am Nachmittag beendet Borchert seinen Part des Plädoyers. Kollege Grasel soll morgen weitere Kapitel vortragen. Wann Heer, Stahl und Sturm mit ihrem Schlussvortrag folgen, bleibt offen.

Tag 421/26.04.2018: Zschäpes Verteidiger Borchert und Grasel beenden ihr Plädoyer mit der Feststellung, eine "Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als zehn Jahren" erscheine tat- und schuldangemessen. Würde das Gericht dem folgen, käme Zschäpe angesichts der bereits sechseinhalb Jahre dauernden Untersuchungshaft bald frei. Aus Sicht der Verteidiger sollte Zschäpe nur wegen psychischer Beihilfe bei den 15 Raubüberfällen von Böhnhardt und Mundlos bestraft werden sowie für die besonders schwere Brandstiftung mit Explosion in Zwickau. Dass die Angeklagte einer terroristischen Vereinigung angehörte und Mittäterin bei den zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und den 15 Raubüberfällen war, wie es die Bundesanwaltschaft sieht, können Borchert und Grasel nicht erkennen. Sie glauben auch, Zschäpe habe sich längst vom Rechtsextremismus abgewandt.

Tag 422/02.05.2018: Die Verteidiger des Angeklagten Carsten S. tragen ihr Plädoyer vor und beantragen einen Freispruch. Der Angeklagte habe bei der Beschaffung der Mordwaffe Ceska 83 "im Rechtssinne nicht bedingt vorsätzlich gehandelt", sagt Anwalt Jacob Hösl. Für ihn und seinen Kollegen Johannes Pausch ist sicher, dass Carsten S. im Frühjahr 2000 nicht ahnte und auch nicht gewollt hätte, was Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos planten. Die beiden Männer erschossen mit der Pistole neun Migranten türkischer und griechischer Herkunft.

Die Verteidiger bestreiten auch, dass S. absichtlich einen Schalldämpfer mitgeliefert habe. Aus Sicht der Anwälte war S. lediglich der naive, beflissene "Adlatus" des Mitangeklagten Ralf Wohlleben. Dieser soll die Beschaffung der Waffe eingefädelt haben. Wohlleben streitet das ab. Carsten S. hatte gleich zu Beginn des Prozess 2013 ein umfassendes Geständnis vorgetragen. Außerdem berichtete er von einem Sprengstoffanschlag mit einer präparierten Taschenlampe in Nürnberg. Die Tat verübten Böhnhardt und Mundlos im Juni 1999. Bis zur Aussage von S. im Prozess hatten die Behörden den Fall nicht dem NSU zugerechnet.

Die Bundesanwaltschaft wirft Carsten S. und Wohlleben Beihilfe zu neunfachem Mord vor. Für den reuigen S. verlangten die Ankläger drei Jahre Haft, für Wohlleben zwölf Jahre. Wohlleben bestreitet die Tat, er präsentierte im Prozess Neonazi-Propgaganda und hatte mutmaßlich den NSU intensiver unterstützt als Carsten S.

Tag 423/08.05.2018: Die Verteidiger von André E. plädieren und fordern Freispruch. Und die Aufhebung des im September 2017 ergangenen Haftbefehls. Aus Sicht der Anwälte sind die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft nicht stichhaltig. Der Angeklagte sei freizusprechen "mangels strafbarer Handlung", sagt Verteidiger Herbert Hedrich. Zu Beginn des Plädoyers streicht er heraus, sein Mandant sei "Nationalsozialist, der mit Haut und Haaren zu seiner politischen Überzeugung steht". Hedrich betont noch, "das Wort 'Ich bin ein Nationalsozialist' hat heute hier im Saal Premiere".

Mit dem provozierenden Einstieg ist die Richtung des Plädoyers schnell klar: die Verteidiger sehen André E. durch Bundesanwaltschaft und Medien vorverurteilt, weil er als Neonazi auftritt. Die Anwälte meinen aber, keine einzige der fünf E. vorgeworfenen Taten könne ihm nachgewiesen werden. Es gebe unter anderem keinen Beleg für den Vorwurf der Bundesanwaltschaft, André E. habe im Dezember 2000 ein Wohnmobil für Böhnhardt und Mundlos gemietet, damit die beiden den ersten Sprengstoffanschlag in Köln verüben konnten. Hedrich vermutet sogar, die terroristische Vereinigung habe von 2007 an, nach dem letzten Mord, gar nicht mehr existiert. Wenn überhaupt dann nur noch als eine kriminelle Vereinigung, die Raubüberfälle beging, um das Leben im Untergrund finanzieren zu können.

Tag 424/09.05.2018: Die Verteidiger von Holger G. sagen in ihrem Plädoyer, der Angeklagte habe nicht geahnt und auch nicht ahnen können, dass er einer terroristischen Vereinigung half. Holger G. sei nur wegen der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung in einem Fall zu verurteilen. Die Bundesanwaltschaft hält dem Angeklagten hingegen vor, er habe dem NSU mit einem Führerschein und einem Reisepass auf seinen Namen sowie der AOK-Karte einer Bekannten geholfen. Der Führerschein soll es Uwe Böhnhardt ermöglicht haben, neun Wohnmobile und zwei Pkw zu mieten. Die Fahrzeuge nutzten Böhnhardt und Mundlos für sechs Morde, den Nagelbombenanschlag in Köln und sechs Raubüberfälle. Weitere Taten, darunter die Lieferung einer Waffe, sind verjährt.

Holger G. hat alle Taten gestanden, beteuert aber, von den Verbrechen nichts gewusst zu haben. Böhnhardt habe ihm auch versprochen, mit den Dokumenten werde "kein Scheiß" angestellt. Aus Sicht der Verteidiger Stefan Hachmeister und Pajam Rokni-Yazdi wollte Holger G. den drei abgetauchten Freunden Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nur helfen, im Untergrund zu überleben. Die Anwälte appellierten an die Richter, nicht dem Verurteilungsdruck der Öffentlichkeit nachzugeben.