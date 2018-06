Tag 430/7. Juni 2018: Zschäpes Alt-Verteidiger Wolfgang Heer wirft am dritten Tag seines Plädoyers der Bundesanwaltschaft und dem Strafsenat einen aus seiner Sicht gravierenden Fehler zum Nachteil der Angeklagten vor. Ankläger und Richter hätten es versäumt, frühzeitig die Zeugin Charlotte E. zum Brand in Zwickau zu vernehmen. Zschäpe soll, bevor sie am 4. November 2011 die Wohnung in der Frühlingsstraße 26 anzündete, bei der alten, gebrechlichen Nachbarin geklingelt haben, um sie vor dem Feuer zu bewahren. Damit ist für Heer der Vorwurf der Bundesanwaltschaft widerlegt, Zschäpe habe vorsätzlich den Tod von Charlotte E. in Kauf genommen.

Charlotte E. hatte noch im November 2011 einem Polizeibeamten gesagt, bei ihr sei geklingelt worden. Die Frau hatte allerdings nicht mitbekommen, wer an der Tür gestanden hatte und öffnete auch nicht. Charlotte E. entkam dank der Hilfe von Verwandten dem Flammeninferno. Der Strafsenat werde bei seiner Beweiswürdigung in besonderem Maße zu berücksichtigen haben, dass die Zeugin "aufgrund des Unterlassens" der Bundesanwaltschaft, eine ermittlungsrichterliche Vernehmung zu beantragen, "aber auch infolge seiner eigenen Passivität erst dann richterlich vernommen wurde, als sie längst nicht mehr vernehmungsfähig war", sagt Heer. Zschäpe sei somit "wesentlich in ihren Verteidigungsrechten beschränkt" worden.

Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hatte erst im Dezember 2013, ein halbes Jahr nach Beginn des Prozesses, eine Befragung per Video versucht. Die in einem Pflegeheim sitzende Charlotte E. war jedoch aufgrund ihrer fortgeschrittenen Demenz nicht mehr in der Lage, dem Richter zu folgen. Heer vermutet, Bundesanwaltschaft und Strafsenat hätten die Vernehmung von Charlotte E. verschleppt, weil ihnen eine entlastende Aussage für Zschäpe gleichgültig war. Angesichts der "Rechtsverletzung" würden die Richter, argumentiert Heer, "nicht umhinkommen, sich der Beweiswürdigung der Verteidigung anzuschließen". Der Strafsenat dürfte demnach Zschäpe nicht, wie es die Bundesanwaltschaft fordert, wegen versuchten Mordes an Charlotte E. verurteilen.

Heer sieht auch keinen Anlass, Zschäpe wegen versuchten Mordes an den zwei Handwerkern zu bestrafen, die im November 2011 das Dachgeschoss über der Wohnung der Angeklagten und ihrer Kumpane Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos renovierten. Für Heer ist klar, dass Zschäpe vor der Brandstiftung die Abwesenheit der üblicherweise geräuschintensiv arbeitenden Handwerker mitbekommen hatte. Deshalb fällt auch in diesem Fall, meint der Verteidiger, ein Tötungsvorsatz weg.

Tag 431/12. Juni 2018: Wolfgang Stahl setzt das Plädoyer der Altverteidiger Zschäpes fort. Er wirft der Bundesanwaltschaft mangelnde Empathie für Zschäpe und einen Hang zum "Feindstrafrecht" vor. Die Angeklagte werde mit der "Grundprämisse" beurteilt, "wer über so lange Zeit mit Verbrechern zusammenlebt, muss selbst Verbrecher sein". Aus Sicht des Anwalts reichen die Indizien nicht aus, den Vorwurf der Mittäterschaft Zschäpes bei allen Verbrechen des NSU zu belegen. Stahl seziert unter anderem die Argumente der Bundesanwaltschaft zur Beteiligung Zschäpes an der Beschaffung von Waffen oder der Mitarbeit bei der Erstellung eines Zeitungsarchivs mit Pressetexten zu den Anschlägen des NSU.

Mehrmals verweist Stahl auf negative Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Gerichtsurteilen, in denen es um die Mittäterschaft von Angeklagten ging. Ein Wink an die Richter in München - die Kollegen in Karlsruhe werden über die zu erwartende Revision von Verteidigern nach dem Urteil im NSU-Prozess entscheiden.

Tag 432/13. Juni 2018: Zschäpes Altverteidigerin Anja Sturm beginnt ihren Part des gemeinsamen Plädoyers mit Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl. Sturm ist damit die letzte Verteidigerin, die plädiert. Die Anwältin, wie Heer und Stahl von Zschäpe im Sommer 2015 geschasst, lehnt selbst für den Fall einer Verurteilung der Angeklagten zur Höchststrafe eine anschließende Sicherungsverwahrung ab. Sturm betont, Zschäpe habe die innere Sicherheit der Bundesrepublik nicht gefährdet. Der NSU habe allein aus den "schwerstkriminellen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bestanden".

Am Mittag bricht Sturm, gesundheitlich angeschlagen, das Plädoyer ab. Richter Götzl murrt, vertagt dann aber die Hauptverhandlung auf den morgigen Donnerstag. Dass Sturm am letzten Verhandlungstag dieser Woche ihr Plädoyer beenden kann, erscheint fraglich.

Tag 433/19. Juni 2017: Rechtsanwältin Anja Sturm setzt ihren Teil des Plädoyers der drei Altverteidiger Zschäpes fort. Sturm nennt zahlreiche Zeugenaussagen um zu belegen, dass Zschäpe in der rechten Szene nicht sonderlich aufgefallen sei und auch nicht den bewaffneten Kampf befürwortet haben soll. Letzteres hatte der Mitangeklagte Holger G. gegenüber der Polizei behauptet. Für die Verteidigerin ist auch nicht zu erkennen, dass Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos vor dem Gang in den Untergrund ein verschworenes "Trio" gebildet hätten. Außerdem sei unklar, wie eng die drei in der Illegalität zusammengelebt hätten.

Sturm will ihren Part des Plädoyers am morgigen Tag fortsetzen. Vergangene Woche hatte die Anwältin wegen eines Infekts den Vortrag abgebrochen, der Strafsenat setzte dann auch den nächsten Verhandlungstag ab. Ob diese Woche noch die letzten Worte der Angeklagten zu hören sind und dann der Termin für das Urteil festgesetzt werden kann, ist offen.