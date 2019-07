Das Rettungsschiff „Alex“ der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist am Samstag trotz eines von Innenminister Matteo Salvini verhängten Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Auf Bildern des Nachrichtensender SkyTG24 war zu sehen, wie der Motorsegler an einer Pier des Hafens der italienischen Mittelmeerinsel lag. Ob die Geretteten an Land gehen durften, war zunächst unklar.

Zuvor hatte Mediterranea angesichts einer als unerträglich beschriebenen Gesundheits- und Hygienesituation an Bord den „Notstand“ erklärt. Die italienische Regierung hatte die Organisation zuvor aufgefordert, mit dem Rettungsschiff Malta anzusteuern. Die elfstündige Reise sei aber zu lang und gefährlich, sagte Mediterranea. Nach Angaben der Organisation befänden sich nahezu 60 Menschen an Bord, darunter 41 Gerettete. Zugelassen sei das Schiff lediglich für 18 Menschen.

Das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ wird dagegen vorerst nicht in italienische Hoheitsgewässer einfahren, wie Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler der Deutschen Presse-Agentur am Samstag am Telefon sagte. Der italienische Zoll habe der Besatzung am Morgen ein Dekret Salvinis ausgehändigt, mit dem die Einfahrt in die Hoheitsgewässer untersagt worden sei.

„Wir beachten erstmal dieses Verbot“, versicherte Isler. Ohne triftigen Grund werde Sea-Eye nicht gegen das Dekret verstoßen. Auf dem Schiffspositionssystem Marinetraffic war im Internet am Samstagvormittag zu sehen, dass das Schiff Lampedusa nicht weiter ansteuerte, sondern vor der Zwölf-Meilen-Zone kreiste.

Eine Mail-Anfrage der „Alan Kurdi“ an die Behörden in Rom und Maltas Hauptstadt Valletta nach Zuweisung eines sicheren Hafens sei bis zum Vormittag ohne Antwort geblieben, sagte Isler.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) forderte seinen italienischen Kollegen Matteo Salvini auf, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb Seehofer am Samstag in einem Brief an Salvini. Daher seien für die aktuellen Seenotrettungsfälle rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung nötig. „Ich appelliere daher eindringlich an Sie, dass Sie Ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken“, fügte Seehofer hinzu.

Wegen der gemeinsamen europäischen Verantwortung „und unseren gemeinsamen christlichen Werten“ dürfe es im Einzelfall keinen Unterschied machen, durch welche Organisation Migranten aus dem Mittelmeer gerettet wurden, woher die Besatzung stammt und unter welcher Flagge das Schiff fährt.

Salvini bleibt eisern

Salvini war angetreten, die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Er konzentriert sich vor allem auf medienwirksame Aktionen gegen Rettungsschiffe, denen er das Einlaufen in italienische Häfen untersagt. Zurzeit wartet das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ mit 65 Geretteten vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa auf Erlaubnis, in den Hafen einlaufen zu dürfen. Salvini hatte dies per Dekret untersagt.

Vor einer Woche hatte die Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“, Carola Rackete, mit 50 Migranten an Bord ohne Erlaubnis Lampedusa angesteuert. Die 31-Jährige verteidigte ihr Vorgehen. „In der gleichen Situation würde ich sicherlich noch einmal das Gleiche tun“, sagte sie der Zeitung „La Repubblica“ (Samstag). „Aber ich hoffe, dass, wenn ein solcher Fall auftritt, die italienischen Behörden das nächste Mal viel früher reagieren und verhindern, dass dieser Fall eintritt.“

Auf die Frage, ob sie Salvini auf die „Sea-Watch 3“ einladen würde, antwortete sie mit einem klaren Nein. „Wir haben eine sehr strenge Regel: keine Rassisten an Bord.“ (dpa)