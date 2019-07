Eltern von Schulkindern aus Mannheim haben einen Bußgeldbescheid erhalten, weil sich die Schüler an den Klimademonstrationen von „Fridays for Future“ beteiligt haben. Das berichtete die Zeitung „Mannheimer Morgen“. Vier Familien sollen nun jeweils 88,50 Euro für unentschuldigtes Fehlen zahlen, wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe der Zeitung bestätigte. Das ist Strafe für zwei verpasste Schulstunden.

Dem Bericht zufolge hatten sich die Familien anonym bei der Zeitung gemeldet. In ihrem Brief nahmen sie Bezug auf den Namen des „Geschwister-Scholl-Gymnasiums“, das ihre Kinder besuchen: „Wie kann eine Schule, die sich nach Sophie und Hans Scholl benennt, so mit Kindern umgehen, die sich politisch interessieren und engagieren?“ Auch die Organisatoren von „Fridays of Future“ sind empört.

Nach einer Recherche des „Spiegels“ gab es in Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen bisher keine Bußgeldbescheide gegen Schüler wegen der Teilnahme am Klimaprotest. „Schulen haben im Frühjahr mit drastischen Konsequenzen regelrecht geprahlt, passiert ist aber nicht wirklich etwas“, sagte die Anwältin Sibylle Schwarz dem Magazin. Es könnte sich damit um den ersten Fall handeln, in dem Klimaaktivisten von ihrer Schule mit einem Bußgeld bestraft wurden. (Tsp)