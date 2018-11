Rechtsextreme Demo auch in Wuppertal Ähnlich wie in Berlin kann auch eine Kundgebung der rechtsextremen Partei "Die Rechte" am Freitagabend in Wuppertal stattfinden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hob eine Entscheidung des Polizeipräsidiums Wuppertal auf, wonach die Versammlung nicht am Tag der Reichspogromnacht stattfinden könne. Die Polizei hatte dies mit dem "besonderen Gedenktag" an die Opfer der Verbrechen der NS-Diktatur begründet. Dagegen hatte "Die Rechte" geklagt. (AFP)