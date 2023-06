Abschiedsinterview der deutschen Botschafterin in den USA „Der diplomatische Dienst ist nicht divers genug“

Frau Haber, Sie waren seit 2018 Deutsche Botschafterin in den USA. An diesem Freitag verlassen Sie die Stelle. Als Diplomatin müssen Sie gefährliche Situationen schnell einschätzen und Handlungsoptionen aufzeigen. Wie beurteilen Sie die derzeitige Lage in Russland?

Die Lage ist völlig unübersichtlich. Wir wissen nur, was wir an der Oberfläche sehen. Aber es gibt viel, was wir nicht erfassen. Deswegen warne ich, eine gegenwärtige Situation hochzurechnen. Wie gesagt, wir kennen nur einzelne Teile eines Puzzles.