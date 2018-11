Nachdem die Causa um Hans-Georg Maaßen und dessen geplante Beförderung die große Koalition an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat, sorgte die Abschiedsrede des 55-Jährigen für erneute Empörung. In der Rede wiederholt der Verfassungsschutzpräsident seine Anschuldigungen und bezeichnete angebliche Hetzjagden als "frei erfunden".

Zur Situation in Chemnitz, wo ausländisch aussehende Menschen von Rechtsextremen verfolgt worden waren, sagte Maaßen in der Rede: "Diese 'Hetzjagden' hatten nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Lokalpresse, des Ministerpräsidenten des Landes und meiner Mitarbeiter nicht stattgefunden." Dabei war die Echtheit von auf Youtube gezeigten Jagdszenen in Chemnitz mehrfach belegt worden. Das Manuskript der Rede, die der Verfassungsschutzpräsident bereits am 18. Oktober hielt, liegt der der Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vor.

Maaßen war ursprünglich wegen eines Interviews in die Kritik geraten, in dem er die Echtheit eines Videos zu den rechten Ausschreitungen in Chemnitz vom August angezweifelt und bestritten hatte. Auch seine Kontakte zu AfD-Politikern hatten für Irritationen gesorgt.

Maaßen kann sich Karriere in der Politik vorstellen

Den Medien und Politikern, die den Begriff der "Hetzjagden" verwendet hatten, warf Maaßen die Verbreitung von frei erfundenen oder zumindest ungeprüften Falschinformation vor. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den Begriff benutzt. Damit sei eine "neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland" erreicht worden, behauptet Maaßen.

Seine Entlassung sei daraufhin von "linksradikalen Kräften in der SPD", die einen Anlass für einen Koalitionsbruch gesucht hätten, gefordert worden. Aber auch "die Medien" sowie grüne und linke Politiker hätten sich durch die angebliche Falschberichterstattung "ertappt gefühlt" und seine Entlassung gefordert. "Da ich in Deutschland als Kritiker einer idealistischen, naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt bin, war dies für meine politischen Gegner und für einige Medien auch ein Anlass, um mich aus meinem Amt zu drängen", sagte Maaßen laut Manuskript.

Abschließend äußerte sich Maaßen auch zu seiner Zukunft nach Ausscheiden aus dem Amt als Verfassungsschutzpräsident. Er könne sich auch eine Karriere in "in der Politik oder in der Wirtschaft vorstellen".

Die große Koalition aus Union und SPD hatte nach seinen ersten Interviewäußerungen wochenlang über die Zukunft des BfV-Präsidenten gestritten. Nach einer anfänglich geplanten Beförderung zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium wurde letztlich vereinbart, dass er als Sonderberater für europäische und internationale Fragen ins Bundesinnenministerium wechseln solle. Innenminister Seehofer stellte sich stets hinter den Spitzenbeamten, die Opposition forderte Konsequenzen. (Tsp)