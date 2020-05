Die Heinsberg-Studie ist beendet. Am Montag wurde der Abschlussbericht der Untersuchung um Studienleiter Hendrick Streeck, Direktor des Instituts für Virologie der Uni-Klinik Bonn, vorgelegt. Eines der Ergebnisse: In Deutschland könnten etwa 1,8 Millionen Personen infiziert sein.

Die Studie untersuchte die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der als lange als Brennpunkt der Corona-Virus-Krise galt und am Anfang der Epidemie in Deutschland heftig betroffen war. Von dort breitete sich das Virus nach einer Karnevalssitzung massiv aus.

An der Studie nahmen 919 Personen aus 405 Haushalten teil. Das Ziel der Forscher: mehr über die Verbreitungswege des Virus heraufzufinden.

Die Studie ergab, dass nach dem Ausbruch 15 Prozent der Menschen in Gangelt mit dem Virus infiziert wurden. Davon ausgehend wird die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) bestimmt, die nach Studienergebnis in Gangelt bei 0,37 Prozent liegt.

Damit lasse sich anhand der IFR, so die Verfasser der Studie, auch für andere Orte die Zahl der Infizierten abschätzen. Wenn in Gangelt fünfmal so viele Menschen infiziert waren, wie offiziell registriert wurden, würde man auf Deutschland hochgerechnet bei 6700 Todesfällen auf eine Zahl von 1,8 Millionen infizierten Personen kommen. Offiziell sind Deutschlandweit rund 165.000 Fälle registriert.

„Die Ergebnisse können dazu dienen, Modellrechnungen zum Ausbreitungsverhalten des Virus weiter zu verbessern – bislang ist hierzu die Datengrundlage vergleichsweise unsicher“, sagt der Co-Autor Gunther Hartmann, Leiter des Instituts für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie am Universitätsklinikum Bonn und Sprecher des Exzellenzclusters ImmunoSensation.

Etwa 22 Prozent der Infizierten zeigen keine Symptome

Eine weitere Erkenntnis der Studie: 22 Prozent der it COVID-19 Infizierten zeigten gar keine Symptome. „Dass offenbar jede fünfte Infektion ohne wahrnehmbare Krankheitssymptome verläuft, legt nahe, dass man Infizierte, die das Virus ausscheiden und damit andere anstecken können, nicht sicher auf der Basis erkennbarer Krankheitserscheinungen identifizieren kann“, meint Martin Exner, Leiter des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit und Co-Autor der Studie.

Dies bestätige die Wichtigkeit der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie. „Jeder vermeintlich Gesunde, der uns begegnet, kann unwissentlich das Virus tragen. Das müssen wir uns bewusst machen und uns auch so verhalten“, sagt Exner.

Welche Konsequenzen aus der Studie gezogen werden, sei Sache der Politiker, sagt Streeck: „Welche Schlüsse aus den Studienergebnissen gezogen werden, hängt von vielen Faktoren ab, die über eine rein wissenschaftliche Betrachtung hinausgehen.“