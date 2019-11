Björn Höcke will mehr Einfluss für "Flügel"

Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke hat seine Forderung nach einer stärkeren Repräsentanz des völkisch-nationalistischen "Flügels" innerhalb des Bundesvorstands der Partei bekräftigt. Es sollten mindestens vier "Flügel"-Vertreter in den Vorstand gewählt werden, sagte Höcke am Samstag am Rande des AfD-Parteitags in Braunschweig. Ausdrücklich unterstützte er den sächsischen Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla, der die Nachfolge von Co-Parteichef Alexander Gauland antreten will. Er sei ein "Repräsentant des Ostens".

Chrupalla gilt als Kompromisskandidat für die Nachfolge des amtierenden Ko-Parteichefs Alexander Gauland. Er wird vom "Flügel" unterstützt, ohne Mitglied zu sein, aber auch von westlichen Landesverbänden akzeptiert. Höcke hatte beim "Kyffhäusertreffen" im Juli eine Kampfansage an den jetzigen Vorstand gemacht: Er könne "garantieren", dass er "in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird", rief Höcke unter dem Jubel seiner Anhänger.

(AFP)