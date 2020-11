AfD-Chef Jörg Meuthen hat zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags seine Partei mit harten Worten zu mehr Disziplin aufgerufen. Meuthen kritisierte, dass Funktionsträger seiner Partei im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen von einer „Corona-Diktatur“ sprachen. Unter anderem hatte Fraktionschef Alexander Gauland das Wort im Bundestag verwendet. Meuthen kritisierte auch AfD-Politiker, die das Infektionsschutzgesetz als „Ermächtigungsgesetz“ bezeichnet hatten und einen Schulterschluss mit der sich radikalisierenden „Querdenker“-Bewegung suchten - erkennbar ein Angriff auf die AfD-Bundestagsfraktion.

Meuthen wandte sich zudem gegen radikale Mitglieder der AfD, die erst provozierten und dann die Solidarität der Partei einforderten. „Lassen wir ruhig die im Regen stehen, die nur zu gerne rumbrüllen, weil sie sich in der Rolle des Provokateurs gefallen wie pubertierende Schuljungen“, rief er. „Entweder wir kriegen hier die Kurve und zwar bald, oder wir werden als Partei in ganz schwere See geraten und gegebenenfalls scheitern.“

Die Reaktionen auf die Rede zeigten, wie gespalten die Partei derzeit ist. Einige Delegierte spendeten Meuthen stehenden Applaus, andere blieben sitzen, auch Buh-Rufe wurden während der Rede Meuthens laut. Der Parteichef wird sich im Laufe des Parteitags noch mit einem Antrag konfrontiert sehen, der „spalterisches Gebaren“ bei ihm missbilligen will.

Im Extremfall droht dem Parteitag der Abbruch

In einem Phoenix-Interview kritisierte auch AfD-Fraktionschef Gauland Meuthens Angriff auf die Bundestagsfraktion, bezeichnete dessen Rede in Teilen als spalterisch und unterstellte Meuthen eine Verbeugung vor dem Verfassungsschutz.

Die AfD hält an diesem Wochenende in Kalkar in Nordrhein-Westfalen mit 600 Delegierten einen Präsenzparteitag ab. Die Veranstaltung steht unter Beobachtung des Ordnungsamtes. An Einzeltischen mit AfD-blauen Tischdecken sitzen die Delegierten in der riesigen Halle, der Mindestabstand muss gewahrt werden, der Boden ist mit richtungsweisenden Pfeilen beklebt. Jeder der Delegierten hat ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel vor sich stehen. Dennoch hegt Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz Zweifel daran, dass die Hygieneauflagen der Stadt bei der Großveranstaltung eingehalten erhalten werden können.

Die ungeliebte Maske haben viele AfD-Delegierte mit einem politischen Statement versehen: Beliebt ist die aufgedruckte Deutschlandflagge, das AfD-Logo, ebenso wie Schriftzüge. „Meinungsfreiheit“, „Maulkorb“, oder einfach „Rechts!“. Alexander Gauland trägt wie so oft Dackel.

Delegierte, die sich nicht an die Maskenpflicht am Platz halten, sollen aus dem Saal entfernt werden. Im Extremfall droht dem Parteitag der Abbruch. Damit Delegierte, die aufgrund eines ärztlichen Attests von der Maskenpflicht befreit sind, leicht identifiziert werden können, tragen sie nach Angaben eines Sprechers farbige Namensschilder.

Nationalistischer Kümmererkurs bislang vor allem im Osten erfolgreich

Parteichef Tino Chrupalla versuchte die Delegierten zu Beginn des Parteitags mit einem rhetorischen Kniff zu Disziplin aufzurufen. „Wir sind hier, weil wir aller Welt zeigen: Wer in der Lage ist, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, der kann auch in Zeiten von Corona Präsenzparteitage abhalten.“ Die AfD könne mit der Pandemie „wesentlich besser“ umgehen als alle anderen Parteien. Sich an die Regeln zu halten, wäre also in Chrupallas Logik eine Möglichkeit, den anderen Parteien eins auszuwischen und zu beweisen, dass das Verbot von Großveranstaltungen falsch ist.

Die AfD will auf ihrem Parteitag über ihren Kurs in der Sozial- und Rentenpolitik abstimmen. Hier bestehen große Differenzen zwischen Vertretern marktliberaler Vorstellungen wie etwa Parteichef Meuthen und Befürwortern einer nationalsozialen Politik, zu denen etwa der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gehört.

Chrupalla sieht nicht, dass die AfD sich ändern muss

Chrupalla positionierte die AfD in seiner Rede als Partei der sozialen Gerechtigkeit und der arbeitenden Bevölkerung. Er rief: „Wir sind sozial, ohne rot zu werden“. Chrupalla vertritt die Ansicht, die AfD müsse Politik machen für all jene, die sie auch wählen. „Wir vertreten die Interessen all derer, die sich jeden Tag für ihre Familien und dieses Land krummlegen. Denn das sind die Menschen, die uns seit 2013 einen Wahlerfolg nach dem anderen ermöglichen.“ Mit einem nationalistischen Kümmerer-Kurs hatte die AfD in den vergangenen Jahren vor allem im Osten bei Wahlen gute Ergebnisse eingefahren.

Anders als Parteichef Meuthen rief Chrupalla seine Parteikollegen nicht zu Zurückhaltung auf. Er sieht eine „Diffamierungskampagne“ des „politischen Gegners“. Dagegen helfe „keine Selbstbezichtigung, kein zu Kreuze kriechen, kein Anpassen, kein Anbiedern.“ Dagegen helfe nur: „Zusammenstehen“.

Die beiden Parteichefs Meuthen und Chrupalla liegen miteinander im Clinch, seitdem Meuthen den „Flügel“ in der AfD zur Auflösung gebracht hatte und den brandenburgischen AfD-Chef Andreas Kalbitz aus der Partei warf.