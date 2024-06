AfD-Politiker unter Korruptionsverdacht Ermittler durchsuchen offenbar erneut Objekte von Petr Bystron

Im Zuge der Ermittlungen gegen den AfD-Politiker Petr Bystron haben Ermittler einem Medienbericht zufolge am Donnerstag erneut Objekte des frisch gewählten EU-Abgeordneten durchsucht.

Wie das ZDF berichtet, stehen diesmal Objekte in Tschechien im Fokus der Durchsuchungen. Demnach geht es dabei um den Vorwurf der Bestechlichkeit und der Geldwäsche.

Bystron war im Zusammenhang mit den Vorwürfen zu dem pro-russischen tschechischen Internetportal „Voice of Europe“ in die Schlagzeilen geraten. Er hatte in Interviews für das Portal russlandfreundliche Darstellungen verbreitet. Nach Medienberichten wird ihm in diesem Zusammenhang die Annahme von Geldern aus Russland vorgeworfen.

Bereits im Juni hatte es Durchsuchungen an Bystrons Wohnadresse in Berlin gegeben. Zuvor wurden im Mai seine Parlamentsbüros im Bundestag und Räumlichkeiten in Bayern und auf Mallorca durchsucht.

Damals hatte der Bundestag bereits die Immunität des AfD-Abgeordneten aufgehoben. Gegen ihn wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche ermittelt.

Bystron trat als Kandidat für die AfD zur Europawahl an und zieht nun in das Europaparlament ein. Als EU-Abgeordneter wird er wieder Immunität genießen - allerdings erst, wenn das offizielle Ergebnis der Wahl am 3. Juli bekannt gegeben wird. Weiter ermittelt werden darf dann erst, wenn dort Bystrons Immunität erneut aufgehoben wird. (Tsp, dpa, AFP)