Die afghanische Hauptstadt Kabul ist am Montag von einer schweren Explosion erschüttert worden, danach waren Schüsse in der Stadt zu hören. Nach Polizeiangaben soll die Explosion von einer Autobombe ausgegangen sein. Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich, während ein Interview mit dem US-Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, im afghanischen Fernsehen zum möglichen Abschluss eines Friedensabkommens zwischen den USA und den Taliban ausgestrahlt wurde. Zu der mutmaßlichen Attacke bekannte sich zunächst niemand.

Einem Sprecher des afghanischen Innenministeriums zufolge ereignete sich die Explosion in der Nähe von Green Village, einem Gebiet, in dem Hilfsorganisationen und internationaler Organisationen ansässig sind. Auf die Explosion folgten Schüsse aus kleineren Waffen, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Die USA hatten am Montag den Abzug ihrer Soldaten von fünf afghanischen Militärstützpunkten im Rahmen eines möglichen Friedensabkommens mit den Taliban in Aussicht gestellt. Die US-Regierung habe sich in Verhandlungen mit der Islamistenmiliz darauf verständigt, innerhalb von 135 Tagen nach einem Abkommen fünf ihrer Militärstützpunkte in Afghanistan zu verlassen, wenn die "Voraussetzungen entsprechend dem Vertrag" erfüllt würden, sagte Khalilzad am Montag dem afghanischen Sender Tolo News. (AFP)