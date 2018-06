Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban im Norden Afghanistans sind am Samstag nach Angaben der Behörden mindestens 23 Polizisten getötet worden. Ein Dutzend weiterer Polizisten wurde bei dem Überfall in der Nacht zum Samstag verletzt, sagte Provinzratsmitglied Safiullah Amiri. Die Taliban griffen am frühen Morgen einen Stützpunkt in der Provinz Kundus an, wie ein Sprecher des Gouverneurs mitteilte. Bis 2013 war Deutschland für die Sicherheitslage in Kundus verantwortlich.

Etwa zeitgleich griffen die Taliban einen Stützpunkt des afghanischen Militärs in der Provinz Herat im Westen des Landes. Dabei seien 17 Soldaten getötet worden, sagte ein Sprecher der Provinzregierung am Samstag. Auch mehrere Taliban-Kämpfer starben demnach bei dem Angriff. Nach örtlichen Behördenangaben erbeuteten die Taliban bei dem Angriff auch Waffen. Die Miliz übernahm die Verantwortung für die Attacke in Herat. Sie gab die Zahl der getöteten Soldaten mit 18 an.

Die Angriffe erfolgten wenige Stunden, bevor die Taliban eine dreitägige Waffenruhe ausriefen. Ihre Kämpfer seien angewiesen worden, Angriffe gegen afghanische Sicherheitskräfte während der ersten drei Tage des Eid-al-Fitr-Fests des Fastenbrechens zu stoppen. Die Waffenruhe gelte jedoch nicht für internationale Truppen, hieß es. Zudem würde jeder Angriff des afghanischen Militärs mit Gewalt begegnet.



Bereits am Donnerstag hatte die Regierung in Kabul eine befristete Waffenruhe mit den Taliban vom 12. bis zum 20. Juni angekündigt. In den letzten Tagen des Fastenmonats Ramadan und über das Fest des Fastenbrechens würden die Sicherheitskräfte alle Angriffe auf die Islamisten einstellen, teilte Präsident Aschraf Ghani am Donnerstag auf Twitter mit. Als Grund für die Waffenruhe hatte Ghani eine Erklärung afghanischer Kleriker genannt. Die Geistlichen erklärten am Montag in einer Fatwa (islamisches Rechtsgutachten), die fortwährende Gewalt und die Selbstmordanschläge in dem südasiatischen Land verstießen gegen islamisches Recht.

Bundesregierung will wieder nach Afghanistan abschieben

Die Verkündung der Waffenruhe durch Regierung und Taliban geschieht vor dem Hintergrund einer sich immer weiter verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan. Die Taliban kontrollieren weite Teile des Landes. Allein in den vergangenen Monaten kamen bei mehreren Terroranschlägen in der Hauptstadt Kabul mehr als 200 Menschen ums Leben. Die Taliban weigern sich, an Friedensverhandlungen teilzunehmen, solange sich ausländische Truppen auf afghanischem Boden befinden.

Mehr zum Thema Befragung der Kanzlerin Merkel will wieder generell nach Afghanistan abschieben

Diesen Mittwoch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich gemacht, aus ihrer Sicht gebe es keine Abschiebehindernisse nach Afghanistan mehr. Sie berief sich auf den als vertraulich eingestuften neuen Lagebericht des Auswärtigen Amts zu Afghanistan. Allerdings geht das Außenministerium darin nach eigenen Angaben weiterhin von einer volatilen Sicherheitslage in dem Land aus. (AFP, epd)