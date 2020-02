Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in Berlin zu den Gründen ihres Rückzug geäußert. Sie sagte: „Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen in einer Hand liegen.“ Dass dies nicht der Fall gewesen sei, habe die Partei geschwächt – und das in einer Phase, in der eine starke CDU gebraucht werde. Damit gab sie indirekt auch Angela Merkel eine Mitschuld an ihrem Scheitern. Denn unter Merkel waren nach der Wahl in Hessen im Oktober 2018 entgegen der bisherigen Praxis in der Partei Parteivorsitz und Kanzlerschaft getrennt worden. Am Abend erklärte sie dazu, man wolle die Regierung ordentlich zu Ende bringen, die CDU stehe hinter der Regierung Merkel.

Auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Volker Rühe machte Angela Merkel indirekt für das Scheitern von Kramp-Karrenbauer verantwortlich. Der "Bild"-Zeitung sagte er: „Respekt für die Entscheidung! Wir dürfen aber nicht vergessen, wer Annegret Kramp-Karrenbauer in das Amt der Parteichefin gebracht hat, sie dafür vorgeschlagen hat.“ Kramp-Karrenbauer galt als Wunschkandidatin von Merkel an der Parteispitze und im Kanzleramt.

Die Entscheidung sei „seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen“, sagte Kramp-Karrenbauer zu ihrem Rückzug am frühen Montagnachmittag in Berlin (mehr dazu unten im Newsblog). Sie will bis zum Parteitag im Dezember im Amt bleiben, um den Übergang und die Findung eines Kanzlerkandidatin zu organisieren.

Als Nachfolger für AKK werden NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn die besten Chancen eingeräumt. Die CDU steht damit vor einer Personal- und zudem einer Richtungsentscheidung.

Hintergrund zum Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer: