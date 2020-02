NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Das erfuhren die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa in Berlin am Dienstag aus Parteikreisen.

Gesundheitsminister Jens Spahn werde demnach verzichten und Laschet unterstützen. Spahn werde als Parteivize kandidieren. Kurz vorher hatten Laschet und Spahn eine gemeinsame Pressekonferenz für 9:30 Uhr angekündigt.

Am Montagabend war bekanntgeworden, dass auch der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz kandidieren wolle. Seine Pressekonferenz ist für Dienstag 11 Uhr geplant. Einziger bisher offiziell erklärter Bewerber ist der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen.

Ursprünglich hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Teamlösung angestrebt, die alle drei Konkurrenten als ihr Nachfolger, also Laschet, Spahn und Merz, einbindet. Doch bereits mit der Kandidatur von Röttgen wurde klar, dass es voraussichtlich eine Kampfabstimmung geben wird um den CDU-Vorsitz.

Kampfabstimmung zwischen Laschet, Merz und Röttgen?

Nach derzeitigem Stand wird in einer Kampfabstimmung nun zwischen Laschet, Merz und Röttgen entschieden werden. Am Montag hatte die CDU entschieden, einen Sonderparteitag am 25. April abzuhalten, der die Kramp-Karrenbauer-Nachfolge klären soll.

Röttgen hatte sich am Montagabend zu der wahrscheinlichen Kandidatur von Merz geäußert: „Mein Eindruck war, es soll irgendwie gesprochen werden hinter verschlossenen Türen - und auf einmal regeln sich alle Fragen“, sagte der frühere Bundesumweltminister, im ZDF. „Ich glaube, dass das dem Ernst der Lage nicht gerecht geworden wäre. Es wird ja jetzt auch anders sein.“

Merz sieht Grüne als Hauptgegner

Merz bekräftigte bei einem Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern, er wolle „einen Beitrag leisten“, die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern. Die Hamburger Wahl, bei der die CDU auf ein Rekordtief von 11,2 Prozent abgestürzt war, sei ein „Desaster“ für die CDU, sagte er am Montagabend bei einer CDU-Veranstaltung in Ueckermünde.

Die Analyse zeige, dass die Grünen wahrscheinlich der Hauptgegner der CDU bei den nächsten Bundestagswahlen seien. „Und da freu ich mich schon drauf.“ Zu seinen Ambitionen auf den Parteivorsitz äußerte er sich nicht. (Tsp, dpa, Reuters)