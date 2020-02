Aktion von „Ende Gelände“ : Klimaaktivisten besetzen Kohlekraftwerk Datteln 4 in NRW

In NRW soll im Sommer ein Kohlekraftwerk in Betrieb gehen. Aus Sonntag dringen mehr als 100 Aktivisten in das Gelände ein. Der Betreiber stellt Strafanzeige.