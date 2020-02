Aktivisten haben am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen besetzt. Der Polizei zufolge drangen etwa 100 Menschen in das Kraftwerk ein, sie brachen dafür ein Zugangstor auf. Bisher verlaufe der weitere Protest friedlich. Es liefen Gespräche mit den Protestierenden. Organisiert wurde die Aktion von den Gruppen „Ende Gelände“ und „DeCOALonize Europe“. „Ende Gelände“ spricht von rund 150 Menschen, die das Kraftwerk besetzt hätten.

Das 1100-Megawatt-Kraftwerk im Ruhrgebiet soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission im Sommer dieses Jahres ans Netz gehen. Umweltschützer protestieren dagegen.

Die Pressesprecherin von Ende Gelände, Kathrin Henneberger, nannte das Kohleausstiegsgesetz „ein Desaster“. „Wir können unmöglich 18 Jahre weiter Kohle verbrennen“, sagte sie. Datteln 4 wäre „der finale Sargnagel für Klimagerechtigkeit“.

Der gerade vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf für den Kohleausstieg sieht vor, bis spätestens Ende 2038 die Kohleverstromung zu beenden. (dpa, AFP)