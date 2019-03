Tragisch ist, dass eine solche Transparenz seitens des Staates längst nicht Normalität ist, dass viel eher Verwaltung und Justiz häufig Algorithmen als Entscheidungshilfe einsetzen, ohne dass man Näheres darüber weiß. In der Schweiz sorgte erst 2018 ein Bericht des Senders SRF für Aufregung, demzufolge die Polizei in etlichen Kantonen ein Prognosetool namens Dyrias einsetzt, das die Wahrscheinlichkeit berechnen soll, ob ein Mann seine Frau schwer verletzen oder gar töten wird. Bei einer Untersuchung von 60 Fällen, in denen die Software angewendet wurde, kam heraus, dass das Programm in den untersuchten Männern rasch einen Gefährder sieht. „Zwei Drittel von denen, die Dyrias als hoch gefährlich bezeichnete, schritten nie zur Tat“, schreibt der SRF.

Zunehmend bemerken öffentliche Einrichtungen, die Verwaltung oder Justiz, auf welchem Datenschatz sie eigentlich sitzen. Sie wissen, wer Sozialleistungen bezog, in welchem Haus öfters die Polizei gerufen wird oder wer wie lange arbeitslos gemeldet war. Auch die öffentliche Hand will zunehmend Big-Data-Analysen nutzen, um aus riesigen Datenmengen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Einerseits lässt sich mit solchen Tools vielleicht Personal einsparen oder dieses zumindest effizienter einsetzen. Andererseits erhofft man sich von der Software auch, dass sie treffsicherer als der Mensch ist, dass sie mehr Informationen auf einmal berücksichtigen kann und gleichzeitig weniger Vorurteile hat. Aber es ist teils unklar, ob dieser Anspruch erfüllt wird.

In Florida führt Software dazu, dass mehr Schwarze in Haft sind

Zwar hat Software die Aura, dass sie unabhängig, objektiv und viel treffsicherer als der Mensch sei. Doch kann Software auch schludrig entworfen sein oder Daten können Fehler und Lücken in sich bergen. Oft fehlt es an unabhängigen Analysen über die Qualität derartiger Programme oder unerwünschter Nebeneffekte.

Das eindrücklichste und wohl am besten dokumentierte Beispiel sind jene Algorithmen, die in den USA Richter unterstützen sollen: In Florida und etlichen anderen US-Bundesstaaten berechnet eine Software, wie wahrscheinlich es ist, ob ein Straftäter in den nächsten Jahren erneut ein Verbrechen begehen wird. Diese Information soll Richtern bei der Entscheidung helfen, wer auf Bewährung freikommt und wer eingesperrt wird. Eine Untersuchung zeigte jedoch: Bei Afroamerikanern lag die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Software sie als Wiederholungstäter einstufte. Es kam bei Schwarzen sogar fast doppelt so oft zu sogenannten „false positives“: Sie wurden als potenzielle Wiederholungstäter eingestuft, begingen in den nächsten zwei Jahren aber keine Straftat. Weiße hingegen wurden öfters fälschlicherweise der Niedrigrisiko-Gruppe zugeordnet: In nahezu jedem zweiten Fall, bei dem weißen Amerikanern ein niedriges Risiko zugeschrieben wurde, beging die Person in den kommenden zwei Jahren eine Straftat. Dies geht aus einer groß angelegten Datenanalyse der Investigativplattform ProPublica aus dem Jahr 2016 hervor.

Unter Wissenschaftlern ist es ein Streitthema, ab wann man einen Algorithmus als diskriminierend bezeichnen muss. Ein Teil des Problems ist dabei auch, dass häufig nicht direkt die Software, sondern die Datengrundlage das Problem ist.

Studien weisen darauf hin, dass Afroamerikaner viel strenger als Weiße von der Polizei behandelt werden: Sie werden öfter beim Autofahren aufgehalten, ihr Fahrzeug wird häufiger durchsucht. Sie werden ebenso bereits für kleinere Vergehen wie öffentliche Ruhestörung, Besitz weicher Drogen oder Landstreicherei verhaftet. Und letztlich bekommen Schwarze oft auch höhere Strafen als Weiße vor Gericht. All das kann dazu führen, dass schon die Datengrundlage eines Algorithmus rassistisch geprägt ist – was eine faire Einschätzung erschwert.

Gibt es Entscheidungen, bei denen der Mensch nicht als Zahl betrachtet werden sollte?

Hier zeigt sich eine Parallele zu Österreich: Die Datenanalyse ergab, dass es in der Gesellschaft eine Ungleichheit von Mann und Frau gibt, dass es Frauen eine Spur schwerer am Arbeitsmarkt haben. Das ist nicht die Schuld des Algorithmus. Der spiegelt nur die Realität wider. Zu Recht ist es aber ein politisches Streitthema, wie die öffentliche Hand nun mit dieser Information umgehen soll. Das AMS könnte mit Blick auf solche Zahlen auch sagen, dass es die Förderung von Frauen umso gezielter ausbaut, da die Datenanalyse ihre Schlechterstellung deutlich zeigte.

Eines gehört in diesem Fall betont: Nicht die Software entscheidet, wer eine Weiterbildung vom Staat gezahlt bekommt - auch wenn Software Zahlen zum Status quo liefert, ist es weiterhin eine menschliche Entscheidung. Wir befinden uns hier am Anfang einer wichtigen Debatte des 21. Jahrhunderts. Relevant wird dabei erstens die Frage sein: Gibt es sensible Bereiche, bei denen wir kategorisch nicht wollen, dass der Staat algorithmische Vorhersagen nutzt? Noch einfacher gesagt: Gibt es Entscheidungen, bei denen der Mensch nicht als Zahl betrachtet werden sollte? Zum Beispiel kann die Verteilung medizinischer Ressourcen ein Feld sein, in dem wir jeden Menschen gleich behandeln wollen - egal, was in seinem Datensatz drinsteht.

Und zweitens lautet die Herausforderung: Dort, wo Algorithmen eingesetzt werden, sollten sie möglichst fair und nachvollziehbar sein. Die neue Datenschutzgrundverordnung sieht schon jetzt Auskunftsrechte des Bürgers vor, wenn ein Algorithmus eine für ihn relevante Entscheidung trifft. Interessant wird sein, was dieses Recht in der Praxis bedeutet, wie viel Informationen interessierte Bürger letztlich bekommen werden.

Gerade ein Staat wie Deutschland könnte mit gutem Beispiel vorangehen und zum Beispiel definieren, in welchen Feldern der Verwaltung es eine verpflichtende Evaluierung braucht, ehe ein Algorithmus eingesetzt wird. Ebenso könnte gesetzlich festgelegt werden, welche Information öffentliche Stellen unabhängigen Wissenschaftlern zur Verfügung stellen müssen. Solche Tests sind notwendig, denn wenn ein Fehler in dieser Software enthalten oder die Datengrundlage unzuverlässig ist, dann sind womöglich alle Arbeitslosen oder alle Häftlinge davon betroffen. Die Schattenseiten von Algorithmen können jeden betreffen. Deswegen sollten wir genau auf derartige Software schauen: weil wir uns schwerwiegende Fehler als Gesellschaft gar nicht leisten können.

- Ingrid Brodnig ist österreichische Journalistin und Publizistin. 2015 bis 2017 war sie Redakteurin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil.