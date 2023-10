Altbundespräsident Joachim Gauck „Ostdeutsche haben in 33 Jahren beeindruckend viel geschafft“

Altbundespräsident Joachim Gauck hat den Erfolg der Ostdeutschen seit der staatlichen Einheit gewürdigt und ihnen Mut zugesprochen. „Ostdeutsche haben in den letzten 33 Jahren beeindruckend viel geschafft. Es ist unglaublich, wie die Mehrheit sich auf völlig neue Lebensverhältnisse eingestellt hat“ sagte Gauck am Mittwoch auf der Tagesspiegel-Konferenz „Der Osten. Chancen und Talente für Deutschland“. Daran nahmen mehr als 100 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teil.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Gauck verwies darauf, dass Ostdeutschland im Jahre 1991 6,8 Prozent zur gesamtdeutschen Wirtschaftskraft beigetragen hatte. Im vorigen Jahr habe dieser Wert schon 11,8 Prozent getragen. „Wir müssen uns diese realen Erfolge öfter mal vergegenwärtigen“, sagte das frühere Staatsoberhaupt. „Aber dieser Aufholprozess ist bei Weitem nicht am Ende, auch der Anpassungsprozess nicht.“

„Die ostdeutschen Bundesländer sind keine armen oder hinterwäldlerischen Entwicklungsgebiete. Sie haben auch keinen minderen Charakter.“ Allerdings hätten sie andere Entwicklungsphasen in ihrem biologischen Dasein erlebt als im Westen, sagte Gauck, der von 2012 bis 2017 erster ostdeutscher Bundespräsident war.

Wichtig ist, dass wir uns das Erreichte als Erfolge vor Augen führen und nicht immer nur fragen: Warum so wenig? Warum so langsam? Altbundespräsident Joachim Gauck zur Wiedervereinigung

Halb ernst, halb ironisch beschrieb Gauck die Mentalität der Deutschen in Ost und West. „Wir wissen ja, dass wir in einem Land leben, in dem die meisten Menschen das Glas beständig halb leer sehen statt halb voll. Das ist so mit uns. Wir würden uns auch gern ängstigen“, sagte Gauck: „Für manche gilt die Kultur eines gediegenen Verdrusses als deutsche Leitkultur. Zum guten Ton gehört es, sich nicht gut zu fühlen.“

Dies sei „keine gute Stimmungslage für eine Nation, die Zukunft haben will“, sagte Gauck. Statt ewig diese Probleme vor sich herzutragen und laut zu deklamieren, wie unangenehm die Lebensverhältnisse sind, sollten die Deutschen „die eigene Geschichte vergegenwärtigen“.

Dieser Lernprozess der letzten 33 Jahren – wie Demokratie funktioniert, wie herausfordernd das ist, wie die Marktwirtschaft bedeutet – sei ein Prozess, für den die Menschen im Westen kein Verständnis hatten. Weil für sie sich systemisch nichts verändert habe. Ostdeutsche hätten von 1933 bis 1989 in „politischer Ohnmacht“ gelebt, sagte Gauck. Für die Ostdeutschen gelte: „Wir haben ein anderes Spiel auf einem anderen Trainingsfeld gelernt als die Westdeutschen.“

Mit Blick auf das Erstarken des Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus sagte Gauck, in Zeiten von Krisen und Wandel gebe es ein Angstklima in der Gesellschaft. So sei es in ganz Europa. Die „Flucht nach Rechtsaußen“ heile aber nicht. Die radikal Rechten hätten „kein Zukunftskonzept, das einigermaßen glaub- und vertrauenswürdig wäre. Da gibt es Leute, die reden von einem Austritt aus der EU.“

Zum Thema Migrationspolitik sagte Gauck: „Diese Nation ist nicht überlebensfähig, wenn wir auf Zuwanderung verzichten würden. Wir sind ein Einwanderungsland und wir werden es bleiben.“ Deutschland müsse aber auch die hochkomplexe Frage beantworten: „Wie bleiben wir ein Einwanderungsland mit der Zustimmung der Mehrheiten für eine demokratische Politik?“

Wer in der Politik gestalten wollen, brauche Mehrheiten, sagte Gauck. „Wenn für eine Ein- und Zuwanderungspolitik keine Mehrheit vorhanden ist, dann kann man keine liberale und offene Gesellschaft gestalten.“ Wenn Politiker nun über das Steuern und Eingreifen in der Migrationspolitik nachdächten, dürften sie nicht gescholten oder ins politische Abseits gestellt werden.