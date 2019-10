Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen. Sie wurde am Sonntag erstmals stärkste Partei in einem Bundesland. An zweiter Stelle landete nach Auszählung aller Stimmbezirke dem Landeswahlleiter zufolge die AfD, gefolgt von der CDU. Die FDP liegt am Ende nur mit fünf Stimmen über der 5-Prozent-Hürde.