Der russische Pass der Frau soll, so heißt es in dem Bericht weiter, aus einer Nummernserie stammen, aus der auch die Tarnpapiere für den Attentäter des russischen Ex-Agenten Sergej Skripal stammen sollen.

Deutsche Sicherheitsbehörden haben außerdem dem Bericht zufolge Hinweise darauf, dass

Soldaten

in

Deutschland

haben.

Kurz nach dem Beginn der Lehrgänge an zwei Bundeswehrstandorten habe der Militärische Abschirmdienst (MAD) verdächtige Fahrzeuge bemerkt , aus denen heraus vermutlich die Zufahrten zu den Kasernen beobachtet worden seien, berichtete das Magazin am Freitag. Betroffen waren demnach die Standorte Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und Grafenwöhr in Bayern .

In Idar-Oberstein bildete die Bundeswehr ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 aus, in Grafenwöhr trainierten US-Streitkräfte Ukrainer an westlichen Artillerie-Systemen. Die Übungsplätze seien nach MAD-Erkenntnissen auch mehrmals mit Kleindrohnen überflogen worden , um die

Ausbildung der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten zu

beobachten, berichtete der "Spiegel" weiter.

In Sicherheitskreisen werde vermutet, dass die russischen Dienste außerdem versucht haben könnten, die Mobilfunkdaten der Ukrainerinnen und Ukrainer mit speziellen