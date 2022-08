Institute for Study of War: "Explosionen auf der Krim sind erste Anzeichen einer Gegenoffensive"

Die Explosionen auf einem russischen Flugplatz sowie einem Nachschubknotenpunkt auf der Krim sind mit großer Wahrscheinlichkeit der Beginn einer ukrainischen Gegenoffensive im Süden. Damit, so schätzt das Institute for the Study of War, wollen die ukrainischen Streitkräfte offenbar die Kontrolle über das Westufer des Flusses Dnipro wiedererlangen.

Die Explosionen trafen lokalen Berichten und Videoaufnahmen zufolge ein russisches Munitionsdepot im Gebiet Dschankoj sowie einen Flugplatz in der Nähe von Hwardijske. Beide Schläge beeinträchtigten die russische Logistik auf der Krim stark, was wiederum die Schlagkraft der russischen Armee in und um Cherson beeinflusst. Die Stadt befindet sich unter russischer Okkupation, doch die Ukraine kündigte bereits im Juli eine Gegenoffensive an, um die Stadt zurückzuerobern. Erste Schritte von ukrainischer Seite waren hierfür der Beschuss von Brücken, die über den Dnipro führen und essenziell für den Nachschub der russischen Armee waren.

Somit würden die Angriffe auf russische Militärinfrastruktur auf der Krim sich in diese Art von Gegenschlägen einreihen, wie das Institute for the Study of War (ISW) analysiert. „Die Auswirkungen dieser Offensive werden wahrscheinlich darin bestehen, die russischen Streitkräfte daran zu hindern, ihre Truppen am Westufer des Dnipro stationiert zu halten“, schreibt das ISW.

Die Ukraine hat sich nicht offiziell zu den Angriffen auf der Krim bekannt. Die „New York Times“ zitierte einen anonymen ukrainischen Offizier, der die Explosionen in Dschankoijskyj einer „ukrainischen Eliteeinheit“ zuschreibt, die „hinter den Linien des Feindes“ operieren würde. Offiziell bestätigt wurde diese Information allerdings nicht. Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Explosionen am Dienstag als „Sabotageakt“.

Dass bei den Schlägen westliche Waffen eingesetzt wurden, gilt als unwahrscheinlich, da die Ziele weiter entfernt von ukrainisch kontrolliertem Territorium liegen als die Reichweite von beispielsweise US-amerikanischen Himars beträgt. (mlk)