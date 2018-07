Die Frage bezieht sich auf Angela Merkels Besuch in einem Pflegeheim in Paderborn in dieser Woche . Die Maßnahmen, die die Bundesregierung schon initiiert habe, wie mehr Geld im Pflegesystem, seien dort auf Zustimmung gestoßen. Neben der besseren Bezahlung der Pflegekräfte sei der eigentliche Erkenntnisgewinn aber gewesen, dass der Beruf mehr gewürdigt werden müsse. "In dem Moment, wo mehr Zeit für die Menschen bleibt, lernen die Pflegenden viel von den alten Menschen. Dann ist das eine schöne Arbeit." Dafür müsse man die Bedingungen verbessern und das Ansehen des Berufs verbessern.