Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Zwickau den Gedenkort für die Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds besucht. Kurz vor 13 Uhr traf die Kanzlerin am Montag in der Stätte am Schwanenteich ein, wie „Freie Presse“ aus Zwickau zunächst berichtete. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt, die Veranstaltung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Begleitet wurde Merkel von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) sowie Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Merkel legte am Gedenkort Blumen nieder und hielt eine kurze Ansprache.

Erst Anfang Oktober wurde der Gedenkbaum des ersten NSU-Opfers Enver Simsek am Schwanenteich abgesägt. Laut Zwickaus Polizeipräsident Conny Stiehl gibt es weiterhin keinen Tatverdächtigen. Vor Ort waren auch acht Schüler eines Zwickauer Gymnasiums dabei, unter ihnen der Schüler Jakob Springfeld.

Springfeld hatte nach der Entfernung des Gedenkbaums einen Protestmasch mit etwa 100 Schülerinnen und Schülern organisiert. Er sprach sich nach der Veranstaltung auf Twitter für die Einrichtung eines Dokumentations- und Bildungszentrums in Zwickau aus. Einen Brief mit dem Vorschläge habe er an die Bundeskanzlerin übergeben.

Vor dem Gedenkort versammelten sich laut „Freier Presse“ auch etwa zehn Anhänger der Partei „Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland“ (ADPM) und „Zukunft Zwickau“. Sie riefen „Merkel muss weg“ und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Propaganda stoppen“



Kanzlerin will Tempo beim Ausbau der E-Mobilität

Vor ihrem Besuch am Gedenkort besuchte die Bundeskanzlerin das Zwickauer VW-Werk zum offiziellen Produktionsstart des Elektroautos ID.3.

Mehr zum Thema Zehn Bäume gepflanzt Zwickau erinnert an NSU-Opfer – Angehörige nicht eingeladen

Merkel will sich zudem dafür einsetzen, dass der bisher schleppende Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland zügiger vorankommt. „Wir werden als Bund erhebliche Anstrengungen übernehmen“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Zwickau. Am Abend ist ein „Autogipfel“ im Kanzleramt in Berlin geplant, bei dem Politik, Branchenvertreter und Gewerkschafter einen konkreten Plan unter anderem für ein höheres Tempo beim Ausbau des Elektroauto-Ladenetzes diskutieren wollen. (Tsp,dpa)