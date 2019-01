Der Bremer Bundestagsabegeordneten Frank Magnitz (AfD) will nach dem Angriff auf ihn einen Raubüberfall nicht ausschließen. Er halte dies aber für "nicht sehr wahrscheinlich", sagt er der "Bild"-Zeitung. Die AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland hatten den Angriff zuvor als "feigen Mordanschlag" bezeichnet und somit einen Vorsatz unterstellt.

Der 66-Jährige kann sich an die Attacke selbst nicht erinnern. Erst als zwei Handwerker ihn fanden und an einer Mauer aufsetzten, sei er wieder zu sich gekommen, so Magnitz gegenüber der Zeitung. Derzeit liegt der Bremer Politiker mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Bilder zeigen ihn mit stark zugeschwollenem Auge und Pflastern auf der Stirn. Dem "Bild"-Artikel zufolge darf er derzeit nicht aufstehen.

Zuvor hatte es verschiedene Berichte zum Tathergang gegeben: Fest steht, dass Magnitz am Montag gegen 17:20 Uhr auf dem Rückweg von einem Neujahrsempfang in der Nähe des "Theaters am Goetheplatz" in der Bremer Innenstadt angegriffen wurde. Eine Auswertung des Videomaterials durch die Polizei ergab, dass zwei Personen, die sich Magnitz von hinten näherten, eine der beiden Unbekannten schlug anschließend auf den Kopf ihres Opfers ein. Eine dritte Person folgte den beiden, gemeinsam flohen die drei Unbekannten, als Magnitz am Boden lag. Die AfD Bremen hatte behauptet, dass die Täter ein Kantholz benutzt hatten. Auf den Filmaufnahmen sei kein Schlagwerkzeug zu erkennen, meldete die Polizei. Auch die Behauptung, die Angreifer hätten auf Magnitz' Kopf eingetreten, als dieser schon am Boden lag, konnten die Ermittler nicht bestätigen.

Derzeit sucht die Polizei die drei Verdächtigen. Eine Sonderkommission der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Die Kommission arbeitet unter Leitung des Staatsschutzes, da ein politischer Hintergrund vermutet wird. Magnitz selbst gab gegenüber der "Bild" an, dass er in der Vergangenheit Drohungen erhalten habe, dass diese aber nie konkrekt geworden seien. (mit dpa, epd)