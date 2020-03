Vor der griechischen Insel Lesbos ist die ehrenamtliche Crew des in Berlin registrierten humanitären Überwachungsschiffes „Mare Liberum“ von aufgebrachten Griechen beschimpft, mit Benzin bedroht und auf See verfolgt worden.

„Ein Dutzend maskierte Männer sind laut schreiend mit Kanistern auf uns zugerannt, haben Benzin aufs Schiff gekippt und uns am Kai im Auto und in einem Boot auf dem Meer verfolgt“, erzählte Flo Strass, 32-jährige Projektkoordinatorin aus Kreuzberg vom Berliner Mare Liberum e.V., dem Tagesspiegel auf Anfrage am Telefon.

An Bord sind noch zwei ehrenamtliche junge Frauen aus Berlin-Treptow, zwei Helfer aus München und einer aus Frankreich. Während des Angriffes haben sich andere einheimische Griechen vor die Gruppe gestellt und sie verteidigt.

Die Nacht haben die Helfer auf dem Meer südlich von Lesbos mit einer Nachtwache verbracht. Eigentlich sollte das Schiff in der Werft fit für die Saison gemacht werden.

Zupackend. Der freiwillige Helfer Raimund Mess aus Berlin war vergangenen September auf der Mare Liberum, einem humanitären... Foto: Foto: Annette Kögel

Doch jetzt will die Crew früher zu humanitären Überwachungsfahrten ablegen. „Einem Schlauchboot mit Flüchtlingen wurde zwölf Stunden lang nicht geholfen“, sagte Strass. Die Lage in Camp Moria sei seit der Flucht der meisten Helfer völlig unüberschaubar.

[Was tut Berlin für Geflüchtete? In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Bezirken berichten wir regelmäßig darüber. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Ärzte ohne Grenzen musste Kinderklinik in Moria schließen

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen musste ihre Kinderklinik schließen. Die Angreifer waren laut Strass nicht unbedingt Rechtsextreme, sondern über die Jahre völlig mit der Lage auf der Insel überforderte Einheimische.

Migranten warten an einer Absperrung auf die Versorgung durch die griechischen Behörden mit Lebensmitteln. Auf Lesbos leben... Foto: Panagiotis Balaskas/AP/dpa

Wie berichtet, haben in den vergangenen Tagen Einheimische unter anderem freiwillige Helfer, Journalisten und Flüchtlinge angegriffen. Viele ehrenamtlich Engagierte aus aller Welt sind aus Angst geflüchtet, auf andere Inseln oder nach Athen beziehungsweise nach Hause.

Neuankommende aus der Türkei werden jetzt nach Mytilene gebracht

Das völlig überfüllte Camp Moria ist blockiert, Neuankünfte von Schlauchbooten am Strand im Nordosten von Lesbos schlafen jetzt wieder am Meer, auf Straßen - und werden dann vom UNHCR derzeit in ein abgegrenztes Areal nach Mytilene gebracht. In der Inselhauptstadt soll ein neues, geschlossenes Camp gebaut werden.

Wettrennen. Migranten versuchen, auf Lesbos am Hafen der Inselhauptstadt Mytilene eine Fähre aufs Festland zu bekommen. Derzeit... Foto: AFP

Auch dagegen demonstrieren Griechen - sie leben seit fünf Jahren mitten im Flucht-Chaos und wollen wieder ihr altes Leben zurück.

Mehr zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer Berliner helfen Flüchtlingen an EU-Außengrenze

Viele helfen weiter Flüchtlingen, aber es wird auch bei Privatpersonen eingebrochen, gestohlen, weil der Staat mit der Versorgung überfordert ist und mit den Verhältnissen auch abschrecken will. Doch im Moment kommen wegen der Eskalation zwischen der Türkei und Syrien und der Öffnung der Grenzen etwa sieben Mal so viele Migranten an wie zuletzt.