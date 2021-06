Es ist eine der gefährlichsten Missionen in der Geschichte der Bundeswehr, jetzt hat der Einsatz in Mali schwere Folgen: Am Freitag ist in dem westafrikanischen Land ein Selbstmordanschlag auf eine Patrouille deutscher Soldaten der UN-Truppe Minusma verübt worden.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Nachmittag: „Der Anschlag fand um 8.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt, 180 Kilometer von Gao entfernt. Betroffen sind zwölf deutsche und ein UN-Soldat. Sie sind verwundet, drei davon schwer. Alle wurden mit Hubschraubern evakuiert.“

Wie der „Spiegel“ berichtete, wurden die verwundeten Soldaten nach dem Anschlag auf die Wagenburg von rund 25 Fahrzeugen am frühen Morgen zunächst mit zivilen Helikoptern, die für die Bundeswehr die Rettungskette sicherstellen, und Hubschraubern der UN und der französischen Armee in Militärcamps geflogen. „Wir erwarten, morgen die ersten schwer Verletzten nach Hause bringen zu können“, sagte Kramp-Karrenbauer.

Auch belgischer Soldat verletzt

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sie aus dem westafrikanischen Land nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden. Am Samstagmorgen landete eine erste Evakuierungsmaschine in Gao. Der Airbus A400M der Luftwaffe war vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf nordwestlich von Hannover gestartet. Der Flugzeugtyp ist als fliegende Intensivstation einsetzbar.

Neben den zwölf verletzten Deutschen seien noch drei weitere UN-Soldaten verletzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus UN-Kreisen. Nach Angaben des belgischen Verteidigungsministeriums ist ein belgischer Soldat unter den Verletzten.

Erst in den kommenden Tagen soll es detailliertere Informationen zu den Hintergründen des Anschlags geben. „Der Anschlag macht auf dramatische und schreckliche Weise deutlich, dass der Eid, den die Soldaten schwören, dass sie Gesundheit und Leben einsetzen. nicht nur leere Worte sind. Sie sind Realität. Wir sind in Gedanken, Herzen und Gebeten bei den Soldatinnen und Soldaten“, sagte die Verteidigungsministerin.

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte: „Der heutige hinterhältige Anschlag unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns den Terroristen entgegenstellen“, erklärte hingegen Außenminister Heiko Maas (SPD). „Mali und der Sahel müssen vom Fluch des Terrorismus befreit werden.“

Gysi fordert Abzug der Bundeswehr

Der Linken-Politiker Gregor Gysi forderte dagegen den Abzug der Soldaten. Der Einsatz sei von Anfang an falsch gewesen, sagte Gysi, der außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Man musste mit einem solchen terroristischen Angriff rechnen. Die Folgen sind schmerzhaft und extrem bedauerlich.“ Es sei „höchste Zeit, die Soldaten abzuziehen und sich um eine ernsthafte politische und diplomatische Vermittlung zu bemühen“.

Auf Twitter bekundete Linke-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch seine Anteilnahme. Und forderte, dass der nächste Bundestag über Auslandseinsätze der Bundeswehr sehr gründlich nachdenken und neu entscheiden sollte.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem „hinterhältigen Selbstmordanschlag“, der ihn „erschüttert“ habe. „Mein und unser aller Dank gilt den Soldatinnen und Soldaten für ihren gefährlichen Einsatz, bei dem sie jeden Tag in Erfüllung ihrer Pflichten Leib und Leben riskieren.“

Die UN-Truppe Minusma hatte mitgeteilt, dass bei einem Autobomben-Attacke 15 Soldaten verletzt worden seien. Die Soldaten seien am Vormittag in einer provisorischen Einsatzbasis in der Ortschaft Tarkint in der Region Gao „zum Ziel eines Anschlags“ geworden, hieß es in einer Twitter-Botschaft der Minusma.

Die UN-Mission Minusma in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes, in dem islamistische Terrorgruppen aktiv sind. An der Mission nehmen mehr als 60 Länder teil. Der Großteil der derzeit rund 900 Bundeswehrsoldaten in Mali ist im Camp Castor bei Gao stationiert. Von dort aus werden Patrouillen zur Aufklärung ins Land geschickt, teils auch in Begleitung malischer Kräfte. Die Obergrenze des Mandats für den Einsatz liegt bei 1100 Frauen und Männern der Bundeswehr.

2013 schlug ein massiver französischer Militäreinsatz den Vormarsch von Islamisten auf die Hauptstadt Bamako zurück. Zuletzt gab es zwei Militärputsche in dem Land.

Erst vergangenen Sonntag hatte Karrenbauer angekündigt, zur Unterstützung deutscher Soldaten in Mali wieder Bundeswehr-Hubschrauber in das westafrikanische Land zu schicken. „Die Entscheidung ist grundsätzlich gefallen: Zunächst soll das Heer, später die Luftwaffe Transporthubschrauber für Mali bereitstellen“, sagte Kramp-Karrenbauer der „Welt am Sonntag“.

Die Hubschrauber sind insbesondere für die Rettungskette für außerhalb des Feldlagers in Gao verwundete Soldaten entscheidend. Seit November 2020 wird diese Fähigkeit nicht mehr durch militärische Transporthubschrauber gewährleistet, sondern durch eine private Firma.

Probleme mit Hubschraubern für Rettungsflüge

Den Vereinten Nationen sei es zuletzt nicht mehr gelungen, „eine Partnernation zu finden, die Hubschrauber bereitstellt“, sagte Kramp-Karrenbauer. Nun sollen die zivilen Hubschrauber wieder durch militärische ersetzt werden: „Mit dem Ende des Afghanistan-Einsatzes haben wir die Möglichkeit, wieder eigene Maschinen zu schicken.“

Kramp-Karrenbauer räumte ein, dass der Anführer der beiden Militärputsche im August 2020 und Mai 2021, Assimi Goïta, auch in Deutschland ausgebildet wurde. „Das stimmt, er war zu unterschiedlichen Ausbildungen in Frankreich, den USA und auch Deutschland“, sagte die CDU-Politikerin. Für die Fortführung des deutschen Engagements in Mali stellte sie klare Bedingungen: „Weitere Staatsstreiche müssen ausgeschlossen sein.“

Außerdem müsse der Übergangsprozess zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung fortgesetzt werden. „Das ist aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium. Danach wird die EU entscheiden, ob wir mit unserer Ausbildungsmission weitermachen“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Und solange das Putschregime keine klaren Weichen hin zu einer Transition stellt, laufen die weiteren Planungen zum Ausbau der Ausbildungsmission im Zentrum des Landes unter Vorbehalten.“ Die EU bildet das malische Militär seit 2013 unter Beteiligung der Bundeswehr aus.

Goïta war Anführer der Putschisten, die im August 2020 den gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta nach anhaltenden Protesten gestürzt hatten. Seither war der Oberst als Vizepräsident an der Übergangsregierung beteiligt. Im Mai setzte er dann die zivile Spitze der Übergangsregierung ab. Das Vorgehen wurde international verurteilt.

Vor knapp drei Wochen wurde Goïta als Übergangspräsident vereidigt. Schlüsselressorts in der neuen Regierung besetzte er mit Persönlichkeiten aus dem Militär. Bis Februar sollen in dem westafrikanischen Land Wahlen abgehalten werden.