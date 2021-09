Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen haben möglicherweise einen islamistischen Anschlag auf die Synagoge in Hagen verhindert. Nach einem Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes hatte die Polizei am Mittwochabend mit einem großen Einsatz das jüdische Gotteshaus bewacht. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten das Areal. Sicherheitskreise sagten dem Tagesspiegel, ein junger Mann mit syrischen Wurzeln stehe in Verdacht, einen Anschlag mit einem Sprengsatz geplant zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der in Deutschland geborene 16-Jährige soll sich im Internet in einem Chat über einen Angriff zu Beginn des jüdischen Feiertages Jom Kippur geäußert haben. Der Feiertag begann am Mittwochabend und endet diesen Donnerstagabend. Wegen der Anschlagsgefahr konnte sich die jüdische Gemeinde am Mittwochabend nicht in der Synagoge zum traditionellen Gebet zu Jom Kippur versammeln.

Die Polizei durchsuchte am Donnerstagmorgen die Wohnung des Jugendlichen und seines Vaters in Hagen. Ob Materialien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden wurden, ist noch unklar. Der junge Mann war nach Informationen des Tagesspiegels den Sicherheitsbehörden bislang nicht bekannt. Untersucht wird nun, ob er Kontakte zu Islamisten hatte. Es sei denkbar, dass der Jugendliche durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan animiert wurde, die Synagoge zu attackieren, hieß es.

Vor zwei Jahren bereits Angriff auf Synagoge in Halle

Der Fall weckt Erinnerungen an den Angriff vor zwei Jahren am Jom Kippur-Feiertag auf die Synagoge in Halle. Der Rechtsextremist Stephan Balliet hatte am 9. Oktober 2019 mit selbst gebastelten Waffen versucht, in das voll besetzte Gotteshaus einzudringen. Der Täter konnte jedoch die verschlossene Eingangstür nicht aufschießen. In seiner Wut tötete er in Halle eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Anschlag schockte die Bundesrepublik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einem "Albtraum".

Der Angriff in Halle animierte allerdings einen rechtsextremen Jugendlichen in Westfalen, die Tat nachzuahmen. Im Dezember 2019 versuchte der 14-Jährige, über WhatsApp einen Mitschüler zu einem Angriff auf Juden in einer Synagoge und auf Muslime in einer Moschee anzustiften. Der Rechtsextremist beschaffte sich zudem selbst bereits Chemikalien und Feuerwerkskörper für den Bau von Sprengsätzen. Die Sicherheitsbehörden konnten einen Angriff verhindern. Der 14-Jährige wurde in einer geschlossenen Jugendeinrichtung untergebracht.