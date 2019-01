Der zum Jahresende in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer soll an das Nachbarland ausgeliefert werden. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ordnete auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Auslieferungshaft gegen den 26-Jährigen an, wie das OLG am Mittwoch mitteilte. Der Mann wird von den niederländischen Ermittlern verdächtigt, an der Vorbereitung eines Anschlags beteiligt gewesen zu sein. (AFP

Die niederländischen Behörden hatten fünf Männer wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Vier Festnahmen gab es nach Angaben der niederländischen Polizei in der Hafenstadt Rotterdam.

Der Aktion lag ein Auslieferungsersuchen der niederländischen Justiz zugrunde, wie das LKA mitteilte.

Mehr zum Thema Geplanter Anschlag in den Niederlanden Polizei nimmt Terrorverdächtigen in Mainz fest

Bei dem Mann handelt es sich demnach um einen 26-jährigen Syrer. Er habe keinen Wohnsitz in Deutschland und sei hierzulande auch noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. (AFP, dpa)