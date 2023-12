Anschlag geplant? Polizei verschärft Schutzmaßnahmen im Kölner Dom

Gottesdienstbesucher des Kölner Doms und Touristen müssen sich in den nächsten Tagen auf erhöhte Sicherheitsstandards einstellen. Wegen eines Gefahrenhinweises werde die Polizei besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, teilte die Behörde am Samstagabend mit. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten aktiv wird, habe Ermittlungen aufgenommen.

„Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten. In Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten des Domkapitels wird die Kathedrale nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen“, sagte der Chef der Kölner Kriminalpolizei, Michael Esser, laut Mitteilung. Ab Heiligabend werden alle Besucher vor Betreten des Gotteshauses einer Kontrolle unterzogen.

Hintergrund ist offenbar, dass Sicherheitsbehörden in Deutschland, Österreich und Spanien Hinweise erhalten haben, dass eine islamistische Terrorzelle an Silvester, oder möglicherweise auch an Weihnachten, Anschläge in Europa verüben könnte. Das meldet die „Bild“-Zeitung.

Als mögliche Ziele sollen demnach die Weihnachtsgottesdienste in Köln, Wien und Madrid ausgemacht worden sein. Dem Bericht zufolge hat es in Deutschland in diesem Zusammenhang eine Festnahme gegeben, in Österreich sogar mehrere. (dpa, Tsp)