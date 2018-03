Pleiten, Pech und Pannen: Das Versagen der Berliner Sicherheitsbehörden wird beim „Untersuchungsausschuss Terroranschlag Breitscheidplatz“ im Abgeordnetenhaus in nahezu jeder Sitzung deutlich. Mehr als 20 Zeugen befragten bisher die elf Mitglieder unter Vorsitz des CDU-Politikers Burkard Dregger in zehn Sitzungen. Der spätere Attentäter Anis Amri reiste zum Beispiel mit 14 Alias-Identitäten quer durch Deutschland. Und schon Anfang 2016 hatten die Sicherheitsbehörden Anis Amri im Visier. Wie gefährlich Amri war, wurde jedoch in Nordrhein-Westfalen und in Berlin unterschiedlich eingeschätzt. „Wir haben den für gefährlich gehalten“, sagte der frühere Staatsschutzleiter des LKA in Düsseldorf. „Keine herausragende Rolle“ habe Amri laut Aussage der Berliner Staatsschutzchefin dagegen beim LKA Berlin gespielt. Man habe den „Ernst der Lage nicht erkannt“.

Bei den regelmäßigen „Infoboards“ im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum hatte sich Berlin aktiv in Bezug auf Amri nicht eingebracht. Und als Amri im Flixbus nach Berlin saß, erreichten die LKA-Leute aus Düsseldorf ihre Berliner Kollegen nicht. Der frühere Sonderermittler Bruno Jost hatte sogar erklärt, man hätte Amri später in Berlin möglicherweise beim Drogenhandel noch festnehmen können. Das war das Ergebnis der Telefonüberwachung. Doch die von der Generalstaatsanwaltschaft angeordnete Observierung wurde nach sechs Wochen wieder eingestellt, ohne die Staatsanwaltschaft darüber informiert zu haben. Armin Schuster (CDU), der designierte Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Bundestag, hat inzwischen mit Dregger Kontakt aufgenommen. Beide Ausschüsse wollen zusammenarbeiten und Informationen austauschen.