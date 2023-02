Anschläge in Pakistan Mindestens sechs Menschen in Baluchistan getötet

Bei zwei Anschlägen in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Zwei Polizisten seien in der Nacht auf Sonntag in Khuzdar ums Leben gekommen, als eine an ihrem Fahrzeug befestigte Bombe explodierte, zwei weitere seien verletzt worden und in kritischem Zustand, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Wenige Stunden später kamen mindestens vier Menschen bei einer Explosion auf einem Markt in der Provinzhauptstadt Barkhan ums Leben. Ein Polizeisprecher sagte, mindestens zehn Menschen seien bei dem Anschlag verletzt worden. Wer für die Angriffe verantwortlich war, blieb zunächst unklar.

Die Provinz Baluchistan, die sowohl an den Iran als auch Afghanistan grenzt, gehört zu einer der unsichersten im Land. Neben militanten Islamisten gehen Anschläge auch von Separatisten aus, die mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz fordern. Die Provinz entspricht von der Fläche her etwa der Größe Deutschlands. (dpa)

