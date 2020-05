Der 4. Mai galt als Einschnitt für die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Dabei sind die Regelungen in den einzelnen Bundesländern aber keineswegs einheitlich. Vor allem Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sind bei den Lockerungen vorgeprescht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisierte diese Alleingänge. Er sei „ein bisschen unglücklich“ darüber, dass manche Länder jetzt schon über das hinausgingen, was man zwischen Bund und Ländern vergangene Woche vereinbart habe.

Am Mittwoch findet die nächste Bund-Länder-Beratung statt. Besonders Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sind bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgeprescht. Was darf man dort ab dem 4. Mai wieder?

Überblick über die Maßnahmen in Sachsen-Anhalt:

Viele Lockerungen sind in Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht worden – auch aufgrund der vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in dem Bundesland: 1.578 Infizierte und ein Neuanstieg von zwei Infizierten im Vergleich zum Vortag trägt wohl zu den vergleichsweise starken Lockerungen bei.

Die wohl weitreichendste: Ab dem 4. Mai dürfen hier bis zu fünf Menschen zusammenkommen, die nicht in einem Haushalt leben. Hier muss jedoch der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Ab Montag dürfen hier außerdem Friseur-Salons unter Auflagen wieder öffnen, genauso wie große Geschäfte – die umstrittene 800 Quadratmeter-Regelung fällt weg, nach der nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Kunden empfangen dürfen. Auch Massage-Praxen, Barbiere, Kosmetikstudios sowie Nagel- und Fußpflege-Geschäfte dürfen wieder aufmachen. Hygienestandards sind auch hier einzuhalten, außerdem ist ein Mundschutz zu tragen.

Zudem haben Bibliotheken und Museen unter Einhaltung gängiger Corona-Regeln wieder geöffnet.

Sport im Freien ist bei Gruppen mit bis zu fünf Personen wieder erlaubt. Dabei darf man sich jedoch nicht berühren.

Auch Gottesdienste dürfen wieder stattfinden – in Moscheen, Kirchen und Synagogen. Die Religionsgemeinschaften müssen allerdings selbst für die Einhaltung der Corona-Regeln sorgen.

Weiterhin dürfen die Viertklässler wieder zurück in die Grundschulen, außerdem dürfen Alleinerziehende nun generell ihre Kinder in die Notbetreuung bringen. Spielplätze werden ab dem 8. Mai wieder geöffnet.

Überblick über die Maßnahmen in Niedersachsen:

Auch in Niedersachsen gibt es weitreichende Lockerungen. Am Montag stellte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Fünf-Stufen-Plan vor.