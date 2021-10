Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess werden die Ermittlungen von der Anti-Terror-Einheit geleitet.

„Die Ermittlung ist noch in einem frühen Stadium und wird von der Anti-Terror-Einheit geleitet. Es ist den Ermittlern überlassen, festzustellen, ob es sich um einen terroristischen Vorfall handelt oder nicht“, sagte der Chef der Polizei in der Grafschaft Essex, Ben-Julian Harrington, bei einer Pressekonferenz am Freitagabend in Southend-on-Sea.

Amess war um die Mittagszeit am Freitag bei einer Bürgersprechstunde in einem Wahlkreis in der englischen Grafschaft Essex von einem Angreifer niedergestochen worden. Er starb noch am Tatort.

Die Polizei nahm einen 25 Jahre alten Mann wegen Mordverdachts fest. Auch ein Messer wurde sichergestellt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Zuvor hatten Medien berichtet, ein Angreifer habe mehrfach auf den Abgeordneten David Amess von der konservativen Regierungspartei eingestochen.

Amess, ein verheirateter Vater von fünf Kindern, wurde 1983 zum ersten Mal ins britische Parlament gewählt. Er wurde 2015 von Königin Elizabeth für seine Verdienste zum Ritter geschlagen.

Parlamentsabgeordnete drückten ihren Schrecken über die Tat aus und würdigten ihren Kollegen als „wahren Gentleman“. In der Londoner Downing Street, wo der Premierminister seinen Amtssitz hat, wehten die Flaggen auf halbmast.

Boris Johnson zeigte sich tief betroffen von dem tödlichen Angriff. Die Herzen aller seien erfüllt von „Schock und Traurigkeit“ über den Tod seines 69-Jährigen Parteifreunds, so Johnson am Freitag zu Reportern. Amess sei einer der „liebenswertesten und freundlichsten Menschen in der Politik“ gewesen, so der Premier weiter.

Zu den möglichen Hintergründen der Tat äußerte sich Johnson nicht. „Unsere Gedanken sind sehr mit seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern und für alles Weitere müssen wir die Polizei ihre Ermittlungen machen lassen“, fuhr Johnson fort.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten mit einer Schusswaffe und einem Messer angegriffen. Sie starb kurz darauf an ihren Verletzungen. Der Mord an Cox ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum. (AFP, dpa)