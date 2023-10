Antisemitische Vorfälle in Berlin Jetzt Solidarität zeigen!

Es ist leise dieser Tage in Berlin. Zumindest in einem Teil Berlins. Das fällt besonders auf, weil ein anderer Teil gerade sehr laut ist: Seit Tagen brennen nachts die Müllcontainer, Polizisten werden mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik angegriffen, Neukölln befindet sich im Ausnahmezustand. Pro-palästinensische Demonstrationen eskalieren, die Polizei ist im Dauereinsatz. Allein in der Nacht zu Donnerstag gab es 174 Festnahmen, 65 Beamte wurden verletzt.